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В Гомеле пройдет стоковая ярмарка: скидки на товары "made in Belarus" - до 50%
Белорусский союз предпринимателей обещает удивить гомельчан широким ассортиментом трикотажных, швейных, чулочно-носочных изделий, галантерейных товаров и головных уборов. Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции отечественных производителей пройдет в выходные, 16 и 17 июня, на площади Восстания в Гомеле.
Торговлю организуют крупные производители — «8 Марта», «Свiтанак», «Купалiнка», «Галантея», «Маттиоли», «Налина», частные предприятия «Вералли», «Шикпа» и другие. Величина скидок составит от 15 до 50%. Жителям Гомеля здесь предложат коллекции прошлых сезонов
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.
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Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции отечественных производителей пройдет в выходные.
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