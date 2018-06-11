Белорусский союз предпринимателей обещает удивить гомельчан широким ассортиментом трикотажных, швейных, чулочно-носочных изделий, галантерейных товаров и головных уборов. Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции отечественных производителей пройдет в выходные, 16 и 17 июня, на площади Восстания в Гомеле.

Торговлю организуют крупные производители — «8 Марта», «Свiтанак», «Купалiнка», «Галантея», «Маттиоли», «Налина», частные предприятия «Вералли», «Шикпа» и другие. Величина скидок составит от 15 до 50%. Жителям Гомеля здесь предложат коллекции прошлых сезонов

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.