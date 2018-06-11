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Салах точно сыграет против России, но может пропустить матч с Уругваем

12.06.2018 07:57 — Разное | Tut.by  
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Форвард сборной Египта Мохаммед Салах продолжает восстанавливаться от травмы, которую ему нанес капитан «Реала» Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

— Новости такие: в матче с Уругваем Салах может и не сыграть, решение будет приниматься позже, за сутки до игры. Но с Россией, по словам доктора, Салах сыграет точно, на 100 процентов, — пишет в твиттере спортивный журналист Михаил Гончаров.

Сборная Египта стартует на ЧМ-2018 15 июня матчем против команды Уругвая в Екатеринбурге. Поединок с Россией египтяне проведут 19 июня в Санкт-Петербурге. В заключительной встрече группового раунда Египет 25 июня в Волгограде сразится с Саудовской Аравией.

 
 
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Форвард сборной Египта Мохаммед Салах продолжает восстанавливаться от травмы, которую ему нанес капитан "Реала" Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов.
 
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