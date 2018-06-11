День России 12 июня отмечают от Чукотки до Калининграда

У наших соседей сегодня государственный праздник – День России.

26 лет назад была принята Декларация о суверенитете страны. Это событие широко отмечают от Чукотки до Калининграда. В этом году у праздника особый колорит – футбольный. Чемпионат мира стартует послезавтра.