Катамаран столкнулся с баржей в Волгограде: 10 человек погибли

В ночь на 12 июня вблизи речного порта Волгограда столкнулись катамаран, перевозивший людей, и баржа. В итоге погибли 10 пассажиров катамарана: 4 мужчины и 6 женщин.

По сообщениям очевидцев, катамаран двигался без габаритных огней. К тому же, человек, который им управлял, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Более того, на катамаране практически не было спасательных жилетов.

Сейчас полиция опрашивает тех пассажиров катамарана, которым удалось спастись, чтобы составить более полную картину ЧП.