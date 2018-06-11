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Пожар на складе в Витебске: сгорела кровля
В Витебске устанавливают причину пожара на складе. Огонь повредил кровлю здания, сообщили в МЧС.
Спасатели получили сообщение о возгорании в складском помещении, которое принадлежит компании «БизнесРеалИнвест», 11 июня в 11.20. В результате пожара оказалась повреждена кровля козырька.
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В Витебске устанавливают причину пожара на складе.
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