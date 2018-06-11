Фан-зону открыли к ЧМ-2018 в Москве

В Москве открыли фан-зону к чемпионату мира. Она находится на Воробьёвых горах недалеко от главного здания МГУ.

Площадка, на которой зрителей ждут развлечения и прямые трансляции, рассчитана на 25 тысяч человек. С неё открывается панорамный вид, в частности, на стадион «Лужники», где в четверг пройдёт матч открытия турнира: Россия-Саудовская Аравия. Перед игрой пройдёт торжественная церемония, участие в которой примут британский певец Робби Уильямс и двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.