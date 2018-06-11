|
Перстень Сфорца. Глава IX
12.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Продолжение.
Начало в №№7, 11, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 38.
Глава IX
Артуру снился тяжелый хоккейный матч с «Монреаль Канадиенс»*. Почему-то он не участвовал в игре, а наблюдал ее со скамейки штрафников. Звезды НХЛ одну за другой забрасывали шайбы в ворота его команды, счет давно уже был не хоккейный, а финальной сирены все не было… Во сне он порывался выскочить на лед и исправить положение, но чувствовал себя намертво опутанным ремнями и пристегнутым к злополучной скамье. А тем временем Ги Лафлёр** с упорством Терминатора снова несся на ворота национальной сборной и шайба под рев тысяч глоток пушечным ядром влетала в их ворота!..
Так не могло больше продолжаться. Артур сделал нечеловеческое усилие и, разорвав ремни, прыгнул на лед… Но там не было уже ни ворот, ни Ги Лафлёра, ни других игроков – навстречу ему в платье фигуристки плыла по льду Виктория…
Кажется, она бросила его в прошлой жизни, но какое это имеет значение, если она здесь и улыбается ему сквозь слезы! Он задохнулся от счастья и сказал:
– Вика…
И явственно услышал ее взволнованный голос:
– Я здесь, Артур! Пожалуйста, не закрывай глаза…
И тут же к Виктории присоединилась невесть откуда взявшаяся мама:
– Артур, сыночек, ты узнаешь нас?
Ну с чего бы ему не узнать собственную мать и свою девушку?!
Это даже смешно!
– Вы очень красивые и очень похожи, – сказал он с улыбкой, – но почему вы обе ревете?.. Сейчас забью канадцам и вернусь, момент!
То, что Артур после недельной комы пришел в сознание, вылилось в праздник всей районной больницы. Администрация, хирурги, реаниматологи, медсестры и санитарки, а также прилетевший накануне вертолетом из Минска именитый нейрохирург – все бурно радовались и поздравляли родных пациента и друг друга! Произошедшее было скорее чудом, нежели следствием правильного лечения и ухода – медицинское светило из столицы давал десять шансов из ста на благополучный и тем более быстрый результат лечения – у Артура были задеты некоторые жизненно важные нервные центры, и предсказать дальнейшую картину его восстановления не решился бы сейчас никто… Через два часа, дождавшись профильных специалистов из Бреста, собрали консилиум.
Продолжение в выпуске газеты за 9 июня.
Эмилия НОВГОРОДЦЕВА.
* Команда-легенда НХЛ, 24 раза завоевавшая Кубок Стэнли.
** Лучший бомбардир за всю историю «Монреаль Канадиенс», 1951 года рождения, 6 сезонов подряд выбирался в состав символической 1-й команды всех звезд НХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного хоккея(!?) в почти невероятном правдивом повествовании Эмилии НОВГОРОДЦЕВОЙ…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)