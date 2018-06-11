Перстень Сфорца. Глава IX

Продолжение.

Начало в №№7, 11, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 38.

Глава IX

Артуру снился тяжелый хоккейный матч с «Монреаль Канадиенс»*. Почему-то он не участвовал в игре, а наблюдал ее со скамейки штрафников. Звезды НХЛ одну за другой забрасывали шайбы в ворота его команды, счет давно уже был не хоккейный, а финальной сирены все не было… Во сне он порывался выскочить на лед и исправить положение, но чувствовал себя намертво опутанным ремнями и пристегнутым к злополучной скамье. А тем временем Ги Лафлёр** с упорством Терминатора снова несся на ворота национальной сборной и шайба под рев тысяч глоток пушечным ядром влетала в их ворота!..

Так не могло больше продолжаться. Артур сделал нечеловеческое усилие и, разорвав ремни, прыгнул на лед… Но там не было уже ни ворот, ни Ги Лафлёра, ни других игроков – навстречу ему в платье фигуристки плыла по льду Виктория…

Кажется, она бросила его в прошлой жизни, но какое это имеет значение, если она здесь и улыбается ему сквозь слезы! Он задохнулся от счастья и сказал:

– Вика…

И явственно услышал ее взволнованный голос:

– Я здесь, Артур! Пожалуйста, не закрывай глаза…

И тут же к Виктории присоединилась невесть откуда взявшаяся мама:

– Артур, сыночек, ты узнаешь нас?

Ну с чего бы ему не узнать собственную мать и свою девушку?!

Это даже смешно!

– Вы очень красивые и очень похожи, – сказал он с улыбкой, – но почему вы обе ревете?.. Сейчас забью канадцам и вернусь, момент!

То, что Артур после недельной комы пришел в сознание, вылилось в праздник всей районной больницы. Администрация, хирурги, реаниматологи, медсестры и санитарки, а также прилетевший накануне вертолетом из Минска именитый нейрохирург – все бурно радовались и поздравляли родных пациента и друг друга! Произошедшее было скорее чудом, нежели следствием правильного лечения и ухода – медицинское светило из столицы давал десять шансов из ста на благополучный и тем более быстрый результат лечения – у Артура были задеты некоторые жизненно важные нервные центры, и предсказать дальнейшую картину его восстановления не решился бы сейчас никто… Через два часа, дождавшись профильных специалистов из Бреста, собрали консилиум.

Продолжение в выпуске газеты за 9 июня.

Эмилия НОВГОРОДЦЕВА.

* Команда-легенда НХЛ, 24 раза завоевавшая Кубок Стэнли.

** Лучший бомбардир за всю историю «Монреаль Канадиенс», 1951 года рождения, 6 сезонов подряд выбирался в состав символической 1-й команды всех звезд НХЛ.