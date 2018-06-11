Березовщина глазами архивиста: династия междулесских шляхтичей Борейшей

Собирать хорошие урожаи с полей да получать весомые надои на фермах для земледельцев и животноводов ОАО «Междулесье» стало делом привычным. Все понимают, что этому поспособствовала надежная, научно обоснованная мелиоративная система. Ее разработали и проложили на землях колхоза «Красное знамя» в 60-х годах прошлого столетия.

Но мало кто задумывается над тем, что подобная система водоемов и каналов, тоже весьма обоснованная, существовала здесь еще с середины XIX века. Правда, от нее мало что осталось – только просторный пруд с поросшими дикой растительностью берегами да пара рукотворных каналов, которые до сих пор поражают своей шириной и глубиной. Пруд междулесцы называют большой сажалкой, а каналы – панскими.





Это, пожалуй, все, что осталось не только от исторической рукотворной мелиорации, но и от дворцово-паркового ансамбля, который в народе назывался «Двором» и являлся центром имения Междулесье. Им более столетия владел старинный шляхетский род Борейшей.

Эта фамилия и сейчас не редкость. Но мало кто из ее обладателей знает, откуда появились в здешних местах шляхтичи Борейши, куда ведут их родовые корни и какова судьба тех, кто жил и властвовал на землях теперешней Березовщины столь долгое время.

Полный текст публикации читайте в выпуске газеты за 9 июня.

Василий КАРПИНЧИК, г. Брест.