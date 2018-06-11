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В Пинске планируется создать логистический центр
12.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Такой проект намерена реализовать Холдинговая компания «Пинскдрев».
Также в текущем году на неиспользуемых площадях «Кузлитмаша» организуют предприятие по переработке изношенных шин. Параллельно прорабатывается вопрос модернизации предприятия. Там планируется организовать кольцераскаточное производство. Реализация масштабного проекта рассчитана до 2020 года. Это позволит «Кузлитмашу» значительно нарастить объемы производства.
По информации
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> Такой проект намерена реализовать Холдинговая компания «Пинскдрев». Горисполком предложил использовать для этих целей пустующие площади ОАО «Кузлитмаш»...
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