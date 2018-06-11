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В Пинске планируется создать логистический центр

12.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Такой проект намерена реализовать Холдинговая компания «Пинскдрев».

В Пинске планируется создать логистический центр
Горисполком предложил использовать для этих целей пустующие площади ОАО «Кузлитмаш» площадью около 65 тысяч квадратных метров. По предварительной оценке, в оснащение логистического центра будет вложено не менее 9 миллионов долларов. Логистический центр будет использоваться для нужд предприятий холдинга «Пинскдрев».

Также в текущем году на неиспользуемых площадях «Кузлитмаша» организуют предприятие по переработке изношенных шин. Параллельно прорабатывается вопрос модернизации предприятия. Там планируется организовать кольцераскаточное производство. Реализация масштабного проекта рассчитана до 2020 года. Это позволит «Кузлитмашу» значительно нарастить объемы производства.

По информации БелТА.

 
 
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