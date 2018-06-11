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Закуска из свеклы и крем-суп для семьи с тремя детьми. Готовим дома и удивляемся, как это просто

12.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Свежие овощи, безусловно, полезны, но не всем по душе. Вместе с «Простоквашино» продолжаем обновлять белорусскую кухню и в этот раз мы постарались сделать сезонные продукты аппетитными для всех. В новом проекте «Давайте все усметаним!» три обычные белорусские семьи приготовят блюда на основе овощей и обнаружат, что такой досуг — это весело. Рецепты придумал шеф-повар кафе-гостиной «Чехов» Артем Ракецкий. Уверяем вас, в этих блюдах нет ничего сложного. Несколько дней назад это уже доказала семья Павловых. А сегодня мы познакомимся с дружной семьей Антиповичей. 

В этом выпуске готовим двойную порцию витаминов: папа и мама, заручившись помощью детей, приготовят и закуску из свеклы, и суп-крем из шпината и щавелся с воздушной сметаной. Почти полноценный обед!


Пошаговый рецепт закуски:

Основа закуски:

  • Свекла — 450 г
  • Соль — 10 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Полба (пшеница) — 50 г

Крем из запеченных овощей:

  • Морковь — 150 г
  • Сельдерей корень — 200 г
  • Свекла — 150 г
  • Соль — 10 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки — 150 г
  • Свежий тимьян — 5 г

Малосольный огурец:

  • Свежий огурец — 250 г
  • Укроп — 5 г
  • Свежий эстрагон (тархун) — 5 г
  • Чеснок — 10 г
  • Оливковое масло — 50 г
  • Соль — 10 г
  • Соус табаско — 2 г

Соус из сметаны и хрена:

  • Сметана — 300 г
  • Хрен — 30 г
  • Оливковое масло — 20 г

Для соуса из оливкового масла и цитруса:

  • Сок лимона — 20 г
  • Оливковое масло — 120 г
  • Мед — 30 г

Для украшения можно взять базилик, или рукколу, или микрозелень (5 грамм) и твердый козий сыр (100 грамм).

1. Свеклу моем, посыпаем солью и поливаем маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при температуре 160 градусов примерно 40 минут.


2. Полбу отвариваем в течении 30−40 минут.



3. Для крема овощи солим, поливаем маслом, посыпаем тимьяном, заворачиваем в фольгу и запекаем примерно час, иногда проверяя на готовность.


4. Пока все остывает можно приготовить соусы: для одного — смешиваем сметану, хрен и масло.


Для соуса из цитруса также все компоненты хорошо размешиваем.


5. Свеклу и овощи для крема остужаем и очищаем. Морковь, сельдерей и часть свеклы произвольно нарезаем, добавляем масло и сливки, прогреваем и взбиваем блендером. Оставляем остужаться.


6. Огурец нарезаем мелким кубиком. Добавляем мелко нарезанные чеснок, укроп и эстрагон, льем масло и табаско, перемешиваем все в тарелке. Оставляем на 5−10 минут.

Совет: если кожица огурца горчит, лучше ее обрезать — будет вкуснее.


7. Нарезаем оставшуюся свеклу тонкими слайсами. На них кладем намного овощного крема и щепотку полбы. Заворачиваем пополам — и подаем на соусе из сметаны и хрена с малосольным огурцом. Сверху поливаем цитрусовым соусом, а также посыпаем блюдо тонко натертым козьим сыром и зеленью.


 

Пошаговый рецепт суп-крема:

  • Свежий шпинат — 250 г
  • Свежий щавель — 50 г
  • Свежемороженный шпинат — 600 г
  • Репчатый лук — 200 г
  • Картофель — 150 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки — 150 г
  • Сметана — 250 г
  • Куриный бульон — 400 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 50 г

Для оформления:

  • Черри — 5 шт.
  • Маслины — 5 шт.
  • Зелень (по вкусу)

1. Репчатый лук нарезаем соломкой и в кастрюле обжариваем его на растительном масле 2−3 минуты.

2. Добавляем картофель, нарезанный ломтиками, и жарим еще 5 минут.


3. Кладем в кастрюлю сливочное масло и вливаем бульон. Варим 20−25 минут.

4. Солим и перчим бульон, после чего добавляем два вида шпината и щавель (часть можно оставить для оформления). Готовим 5 минут.

5. Добавляем сливки и сметану, варим еще 2 минуты на слабом огне.

6. После этого взбиваем суп блендером.


7. Готовый суп разливаем по тарелкам и украшаем. Можно сложить забавную «рожицу» из помидоров, маслин и сметаны.

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В проекте "Давайте все усметаним!" семья с тремя детьми показывает, что сделать изысканную (на вид) и простую (по сути) закуску из свеклы и крем-суп из шпината и щавеля...
 
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