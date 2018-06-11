Закуска из свеклы и крем-суп для семьи с тремя детьми. Готовим дома и удивляемся, как это просто

Свежие овощи, безусловно, полезны, но не всем по душе. Вместе с «Простоквашино» продолжаем обновлять белорусскую кухню и в этот раз мы постарались сделать сезонные продукты аппетитными для всех. В новом проекте «Давайте все усметаним!» три обычные белорусские семьи приготовят блюда на основе овощей и обнаружат, что такой досуг — это весело. Рецепты придумал шеф-повар кафе-гостиной «Чехов» Артем Ракецкий. Уверяем вас, в этих блюдах нет ничего сложного. Несколько дней назад это уже доказала семья Павловых. А сегодня мы познакомимся с дружной семьей Антиповичей.

В этом выпуске готовим двойную порцию витаминов: папа и мама, заручившись помощью детей, приготовят и закуску из свеклы, и суп-крем из шпината и щавелся с воздушной сметаной. Почти полноценный обед!





Пошаговый рецепт закуски: Основа закуски: Свекла — 450 г

Соль — 10 г

Растительное масло — 50 г

Полба (пшеница) — 50 г Крем из запеченных овощей: Морковь — 150 г

Сельдерей корень — 200 г

Свекла — 150 г

Соль — 10 г

Растительное масло — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Сливки — 150 г

Свежий тимьян — 5 г Малосольный огурец: Свежий огурец — 250 г

Укроп — 5 г

Свежий эстрагон (тархун) — 5 г

Чеснок — 10 г

Оливковое масло — 50 г

Соль — 10 г

Соус табаско — 2 г Соус из сметаны и хрена: Сметана — 300 г

Хрен — 30 г

Оливковое масло — 20 г Для соуса из оливкового масла и цитруса: Сок лимона — 20 г

Оливковое масло — 120 г

Мед — 30 г Для украшения можно взять базилик, или рукколу, или микрозелень (5 грамм) и твердый козий сыр (100 грамм). 1. Свеклу моем, посыпаем солью и поливаем маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при температуре 160 градусов примерно 40 минут.

2. Полбу отвариваем в течении 30−40 минут.



3. Для крема овощи солим, поливаем маслом, посыпаем тимьяном, заворачиваем в фольгу и запекаем примерно час, иногда проверяя на готовность.

4. Пока все остывает можно приготовить соусы: для одного — смешиваем сметану, хрен и масло.

Для соуса из цитруса также все компоненты хорошо размешиваем.

5. Свеклу и овощи для крема остужаем и очищаем. Морковь, сельдерей и часть свеклы произвольно нарезаем, добавляем масло и сливки, прогреваем и взбиваем блендером. Оставляем остужаться.

6. Огурец нарезаем мелким кубиком. Добавляем мелко нарезанные чеснок, укроп и эстрагон, льем масло и табаско, перемешиваем все в тарелке. Оставляем на 5−10 минут. Совет: если кожица огурца горчит, лучше ее обрезать — будет вкуснее.

7. Нарезаем оставшуюся свеклу тонкими слайсами. На них кладем намного овощного крема и щепотку полбы. Заворачиваем пополам — и подаем на соусе из сметаны и хрена с малосольным огурцом. Сверху поливаем цитрусовым соусом, а также посыпаем блюдо тонко натертым козьим сыром и зеленью.







Пошаговый рецепт суп-крема: Свежий шпинат — 250 г

Свежий щавель — 50 г

Свежемороженный шпинат — 600 г

Репчатый лук — 200 г

Картофель — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Сливки — 150 г

Сметана — 250 г

Куриный бульон — 400 г

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 50 г Для оформления: Черри — 5 шт.

Маслины — 5 шт.

Зелень (по вкусу) 1. Репчатый лук нарезаем соломкой и в кастрюле обжариваем его на растительном масле 2−3 минуты. 2. Добавляем картофель, нарезанный ломтиками, и жарим еще 5 минут.

3. Кладем в кастрюлю сливочное масло и вливаем бульон. Варим 20−25 минут. 4. Солим и перчим бульон, после чего добавляем два вида шпината и щавель (часть можно оставить для оформления). Готовим 5 минут. 5. Добавляем сливки и сметану, варим еще 2 минуты на слабом огне. 6. После этого взбиваем суп блендером.

7. Готовый суп разливаем по тарелкам и украшаем. Можно сложить забавную «рожицу» из помидоров, маслин и сметаны.

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