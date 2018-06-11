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Закуска из свеклы и крем-суп для семьи с тремя детьми. Готовим дома и удивляемся, как это просто
Свежие овощи, безусловно, полезны, но не всем по душе. Вместе с
В этом выпуске готовим двойную порцию витаминов: папа и мама, заручившись помощью детей, приготовят и закуску из свеклы, и суп-крем из шпината и щавелся с воздушной сметаной. Почти полноценный обед!
Пошаговый рецепт закуски:
1. Свеклу моем, посыпаем солью и поливаем маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при температуре 160 градусов примерно 40 минут.
2. Полбу отвариваем в течении 30−40 минут.
4. Пока все остывает можно приготовить соусы: для одного — смешиваем сметану, хрен и масло.
Для соуса из цитруса также все компоненты хорошо размешиваем.
5. Свеклу и овощи для крема остужаем и очищаем. Морковь, сельдерей и часть свеклы произвольно нарезаем, добавляем масло и сливки, прогреваем и взбиваем блендером. Оставляем остужаться.
6. Огурец нарезаем мелким кубиком. Добавляем мелко нарезанные чеснок, укроп и эстрагон, льем масло и табаско, перемешиваем все в тарелке. Оставляем на 5−10 минут.
7. Нарезаем оставшуюся свеклу тонкими слайсами. На них кладем намного овощного крема и щепотку полбы. Заворачиваем пополам — и подаем на соусе из сметаны и хрена с малосольным огурцом. Сверху поливаем цитрусовым соусом, а также посыпаем блюдо тонко натертым козьим сыром и зеленью.
Пошаговый рецепт суп-крема:
1. Репчатый лук нарезаем соломкой и в кастрюле обжариваем его на растительном масле 2−3 минуты.
2. Добавляем картофель, нарезанный ломтиками, и жарим еще 5 минут.
3. Кладем в кастрюлю сливочное масло и вливаем бульон. Варим 20−25 минут.
4. Солим и перчим бульон, после чего добавляем два вида шпината и щавель (часть можно оставить для оформления). Готовим 5 минут.
5. Добавляем сливки и сметану, варим еще 2 минуты на слабом огне.
6. После этого взбиваем суп блендером.
7. Готовый суп разливаем по тарелкам и украшаем. Можно сложить забавную «рожицу» из помидоров, маслин и сметаны.
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В проекте "Давайте все усметаним!" семья с тремя детьми показывает, что сделать изысканную (на вид) и простую (по сути) закуску из свеклы и крем-суп из шпината и щавеля...
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