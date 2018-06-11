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Daimler грозит штраф в 4,4 млрд долларов за манипуляции с выбросами дизелей

12.06.2018 09:14 — Разное | Tut.by  
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Новый виток дизельгейта может привести к крупному отзыву моделей Mercedes — причиной являются сразу пять обманных устройств, которые использовались концерном для занижения реальных показателей вредных выбросов.


Фото: Mercedes

Как сообщает немецкое издание Bild am Sonntag, в использовании обманных устройств Daimler уличило Федеральное бюро автомобильного транспорта Германии (KBA) — согласно данным ведомства, в общей сложности речь идет о миллионе дизельных машин Mercedes. Используемые на них устройства включаются только при стендовых испытаниях, а в реальной эксплуатации бездействуют, то есть окислов азота в атмосферу выбрасывается больше, чем допустимо по закону.

Причем речь идет о дизелях Mercedes, отвечающих нормам токсичности Euro 6 и оснащенных мочевинной системой нейтрализации (AdBlue) отработавших газов. Кроме коммерческой модели Vito под подозрение попали также C- и G-класс — на немецком рынке отзыв для приведения в соответствие с нормами может затронуть около 750 тысяч автомобилей. Более того, Daimler грозит крупный штраф за обман потребителей — 5835 долларов за каждый оказавшийся вне закона автомобиль (итого 4,4 миллиарда долларов). Ранее немецкие журналисты сообщали, что нелегальными могут признать дизеля серии OM 642 и OM 651.

Никакого определенного решения относительно проблемных дизелей Mercedes пока не принято. Представители немецкого автогиганта от комментариев отказываются, скупо обмолвившись, что в настоящее время концерн «тесно сотрудничает с федеральными органами» по данному вопросу.

 
 
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Немецкий концерн Daimler подозревается в манипуляциях при проверке дизельных двигателей на вредные выбросы. Автопроизводителю может грозить штраф до 4,4 млрд...
 
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