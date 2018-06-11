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В Баку подтвердили покупку у Минска РСЗО "Полонез"

12.06.2018 09:19 — Разное | Интерфакс  
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Министерство обороны Азербайджана подтвердило приобретение у Беларуси реактивных система залпового огня (РСЗО) "Полонез".

"301-милимметровые РСЗО "Полонез" доставлены в Азербайджан в рамках межправительственного соглашения с Республикой Беларусь. РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны Азербайджана. В рамках открытия части И.Алиеву показали, в том числе и РСЗО "Полонез".

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК "по соображениям цены".

В 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись, в том числе и с возможностями белорусского ОПК. На фотографиях с этого мероприятия, распространенных СМИ, министр обороны был замечен рядом с "Полонезом".

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны Азербайджана подтвердило приобретение у Беларуси реактивных система залпового огня (РСЗО) "Полонез". "301-милимметровые РСЗО "Полонез"...
 
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