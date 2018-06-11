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Трамп и Ким Чен Ын решили забыть о прошлых разногласиях

12.06.2018 09:15 — Разное | Интерфакс  
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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник документ по итогам саммита в Сингапуре.

Церемонию транслировали ведущие мировые СМИ. Официальных данных о содержании документа пока нет.

Д.Трамп после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Си-Эн-Эн ранее передавал, что по его информации, в документе говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу.

Ранее в Сингапуре в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут.

Д.Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

КИМ ЧЕН ЫН: США И КНДР РЕШИЛИ ЗАБЫТЬ О ПРОШЛЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ

Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон готовы оставить прошлые разногласия.

"Это историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади и готовы подписать историческое соглашение", - сказал он перед подписанием соглашения с лидером США.

Лидер КНДР добавил, что в скором времени в мире произойдут перемены.

"Мир увидит крупные перемены", - добавил Ким Чен Ын.

Вместе с тем, он поблагодарил Д.Трампа за то, что тот сделал возможным этот сингапурский саммит.

"Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча произошла", - сказал Ким Чен Ын.

ТРАМП ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НАЛАДИЛ ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КИМ ЧЕН ЫНОМ

Д.Трамп заявил, что он наладил особые отношения с Ким Чен Ыном.

"Мы оба хотим сделать что-то, мы оба что-нибудь сделаем, мы развили очень особую связь", - сказал президент США в ходе подписания совместного документа.

"Я хочу поблагодарить председателя Кима. Мы провели много времени вместе, очень насыщенного времени", - добавил Д.Трамп.

Он отметил, что Ким Чен Ын "очень талантливый человек", который "очень любит свою страну".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился ли Ким Чен Ын на денуклеаризацию, Д.Трамп заявил, что "мы начнем этот процесс очень скоро, очень, очень скоро".

Он также выразил готовность пригласить лидера КНДР в Белый дом.

"Безусловно", - сказал американский президент.

 

 

 
 
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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник документ по итогам саммита в Сингапуре. Церемонию транслировали ведущие мировые СМИ. Официальных...
 
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