Лукашенко рассчитывает на реализацию важных белорусско-российских проектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником - Днем России, сообщает пресс-служба главы государства.

"Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.

Президент отметил, что "россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием". "Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", - заявил он.

Кроме того, А.Лукашенко отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан.

По информации пресс-службы, поздравительные послания от президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.