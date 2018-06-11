Нейрохирурги инков оказались квалифицированнее врачей времен Гражданской войны в США

Профессор медицины Дэвид С. Кушнер (David S. Kushner) с коллегами изучил 800 черепов людей, подвергшихся трепанации в Перу за период с IV века до н. э. по XVI век н. э. Он обнаружил, что во времена империи инков процент выживших после операции был выше, чем в период Гражданской войны в США.





Однако не все показатели оказались однозначными. Первые опыты в Перу демонстрировали неудачные результаты. В IV-II вв. до н. э. процент выживших не превышал сорока. Высшей отметки — 91 процента — он достиг в период с XI по XV век. В последующее столетие средний коэффициент опустился до интервала в 75–83 процента. Для сравнения: смертность от трепанации во времена Гражданской войны составляет 46–56 процентов.

Исследователи не могут объяснить, как хирурги Перу достигли такого мастерства, зато предполагают, почему смертность во время войны достигла большего числа. Кушнер прокомментировал: "На войне врачи редко стерилизовали инструменты. Если они открывали череп, то наверняка просовывали туда пальцы, обследуя рану и кость. Мы не знаем, как древние перуанцы предотвращали заражение, но справлялись они с этим хорошо. Мы также не знаем, что они использовали в качестве анестезии, но можем предположить, что это были листья кокаинового куста. Возможно, это было что-то иное. У нас нет письменных доказательств, поэтому мы не можем сказать наверняка. Но они однозначно понимали анатомию головы и целенаправленно избегали областей с обильным кровотоком. Они даже поняли, что операции с маленькими отверстиями эффективнее, чем с большими. Они учились со временем".

Ученые оценивали смертность по степени ремоделирования кости. Если на черепе не осталось следов заживления раны, то они считали человека умершим из-за операции, а если кость носила следы коррекции, то признавали таких пациентов выздоровевшими.

Источник: www.naked-science.ru