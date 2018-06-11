Сколько вредных продуктов можно есть без ущерба для здоровья?

Колбаса, белый хлеб, майонез, пицца, чипсы, сладости… Все знают, что эти продукты не относятся к здоровому питанию, но полностью отказаться от них способны немногие. Как же свести к минимуму вред от их употребления? На вопросы портала interfax.by ответила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Беларуси Марина Попова.

Фастфуд, чипсы, сухарики





Эти продукты есть нельзя – и точка.

Майонез





Самый безвредный майонез – с наименьшим количеством пищевых добавок, коротким сроком хранения и низкой калорийностью. Например, «Школьный» – он используется в школьном питании. Хорошо, если в состав майонеза не входит уксус, а стабилизатором, эмульгатором и загустителем является безобидный модифицированный крахмал. Но в любом случае майонез не должен быть рационообразующим компонентом, т.е. его нельзя есть трижды в день 7 раз в неделю.

Кетчуп





При выборе кетчупа внимательно читайте рецептуру: на 1-м месте должны значиться свежие помидоры, томатная паста или томат-пюре. Как и в случае с майонезом, чем меньше загустителей, стабилизаторов, красителей и ароматизаторов входит в состав кетчупа, тем лучше.

Соль





Соль участвует в ряде обменных процессов, регулирует кровяное давление. В малых количествах она содержится в продуктах питания – овощах, фруктах. Соли не должно быть много, но и полностью отказываться от нее тоже нежелательно – только по показаниям врачей. ВОЗ проводит линию по снижению соли в рационе с целью профилактики ряда заболеваний и рекомендует употреблять не более 5 – 7 г соли в сутки. Демографическая программа Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг. также предусматривает уменьшение населением потребления соли и выпуск продуктов, содержащих уменьшенное количество соли. Ешьте слегка недосоленную пищу, тогда вы не навредите своему здоровью.

Сахар





Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма сахара – 30 – 50 г. Содержащаяся в нем глюкоза – единственный источник питания для клеток мозга. Поэтому полностью отказываться от сахара не следует. В противном случае придется съедать большое количество фруктов, что может неблагоприятно сказаться на желудке, кишечнике. Все хорошо в меру. Кусочек шоколада или мармелада, или штучка зефира, или 1 – 2 столовые ложки меда, или 3 чайные ложки сахара-песка в день обеспечат организм необходимым количеством глюкозы. Добавлять ли сахар в чай, кофе, каждый решает сам. Главное – не переборщить, в чашке не должно быть сахарного сиропа.

Белый хлеб





В небольших количествах хлеб из рафинированной белой муки может присутствовать в рационе. Вы не навредите себе, если съедите кусочек батона с маслом, а потом пройдете лишнюю остановку пешком или займетесь уборкой квартиры. В магазинах каждый без труда найдет полезный хлеб по своему вкусу: практически безуглеводный диабетический, содержащий минимальное количество углеводов белковый, хлеб из нескольких видов муки, зерновой, с отрубями... Только это не должен быть свежевыпеченный хлеб, который дает большую нагрузку на печень и ЖКТ, – употребляйте вчерашний.

Колбасные изделия





Детям можно предлагать только специальные сосиски для дошкольного и школьного питания, изготовленные по максимально невредной рецептуре. Допустимая норма для ребенка – 1 сосиска в неделю, не чаще. Взрослый человек должен понимать, что колбасы – это не мясо, от них лучше отказаться. Это раньше были натуральные колбасы. Так, в состав «Докторской» в советские времена на 100 кг входило 70 кг полужирной свинины, 26 кг говядины, сухое молоко и куриные яйца. Современные производители не могут похвастаться таким роскошным составом. Но если кто-то не представляет своей жизни без колбасы, то выбирать следует изделия в натуральной оболочке, высшего сорта, с коротким сроком хранения.

Консервы





В белорусских магазинах широкий выбор качественных консервов: рыбные в масле, в собственном соку, в томате, с морепродуктами. Производители заботятся о том, чтобы покупатели не стояли долго у плиты, ведь не у всех есть возможность купить и готовить целиком, например, тушку кальмара. При выборе консервов обращайте внимательно на состав: чем меньше ингредиентов значится, тем лучше. Также учитывайте тот факт, что в консервах может быть избыток соли. Консервированные продукты не стоит есть ежедневно, но время от времени они могут появляться на вашем столе.

Алкоголь





Специалисты ВОЗ установили, какое количество алкоголя не вредит организму: 40 г чистого этанола для мужчин и 20 г для женщин в сутки. Не случайно в некоторых странах Европы бокал высококачественного красного вина принято употреблять ежедневно, там это атрибут обеда или ужина. Красное вино ускоряет метаболические процессы, содержащиеся в нем флавоноиды выводят из организма свободные радикалы. Большое значение также имеет правильное сочетание алкоголя с продуктами. Так, лучшая закуска – фрукты и овощи. Но самое главное – соблюдать умеренность.

Беседовала Ирина Барейко