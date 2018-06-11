25 ярких фотографий птиц со всего мира

Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепным оперением. Кажется, они созданы для того, чтобы радовать каждого, кто их видит. Фотографии, собранные в этом обзоре, - прекрасная возможность увидеть в непосредственной близости птиц из разных уголков мира.

1. Розовый фламинго - большая грациозная птица





Окрас перьев вызывает восхищение.

2. Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов





Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.

3. Павлин - самая красивая птица на Земле





Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове никого не оставят равнодушным.

4. Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире





Второе название этого удивительного существа, обитающего в тропических лесах Колумбии и Бразилии, - "Семицветная птичка".

5. Сова - наиболее древняя птица нашей планеты





Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.

6. Утка мандаринка - самая красивая утка на Земле





В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.

7. Белый аист - символ доброты и счастья





Необыкновенные птицы отличаются от других красотой и грациозностью.

8. Конюга большая - одна из самых веселых птиц





Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.

9. Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты





Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.

10. Волнистые попугаи - самые популярные и любимые птицы



Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.

11. Филины - самые большие представители семейства совиных





Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.

12. Кряква - дикая утка





Обыкновенная кряква - крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.

13. Обыкновенная лазоревка - синица мелких размеров





Обладает богатым вокальным репертуаром, а в окрасе преобладает голубой цвет.

14. Воробей – жизнерадостная и общительная птица





Необыкновенно умная и осторожная птица весом не более 35 г.

15. Лесная канарейка - маленькая задорная птица





Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.

16. Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников





Среда обитания - северо-восток Кении и центральная часть Танзании.

17. Зимородок обыкновенный - загадочная для человека птица





Зимородок обитает в непосредственной близости от источников пресной воды.

18. Радужный лорикет - интересный вид попугаев





Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.

19. Благородные попугаи - умные, добрые птицы





Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.

20. Золотой фазан - яркий представитель семейства фазановых





Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

21. Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц





Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.

22. Обыкновенный свиристель - певчая перелетная птица





Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.

23. Снегирь обыкновенный - самая зимняя птица





Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.

24. Красноплечий черный трупиал - птица семейства трупиаловых





Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.

Источник: www.kulturologia.ru