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25 ярких фотографий птиц со всего мира

12.06.2018 08:49 — Разное | Интерфакс  
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Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепным оперением. Кажется, они созданы для того, чтобы радовать каждого, кто их видит. Фотографии, собранные в этом обзоре, - прекрасная возможность увидеть в непосредственной близости птиц из разных уголков мира. 

1. Розовый фламинго - большая грациозная птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Окрас перьев вызывает восхищение.

 

2. Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.

 

3. Павлин - самая красивая птица на Земле

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове никого не оставят равнодушным.

 

4. Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Второе название этого удивительного существа, обитающего в тропических лесах Колумбии и Бразилии, - "Семицветная птичка".

 

5. Сова - наиболее древняя птица нашей планеты

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.

 

6. Утка мандаринка - самая красивая утка на Земле

25 ярких фотографий птиц со всего мира

В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.

 

7. Белый аист - символ доброты и счастья

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Необыкновенные птицы отличаются от других красотой и грациозностью.

 

8. Конюга большая - одна из самых веселых птиц

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.

 

9. Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.

 

10. Волнистые попугаи - самые популярные и любимые птицы

25 ярких фотографий птиц со всего мира
Очень красивая игривая маленькая птичка, способная к имитации человеческой речи.

 

11. Филины - самые большие представители семейства совиных

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.

 

12. Кряква - дикая утка

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Обыкновенная кряква - крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.

 

13. Обыкновенная лазоревка - синица мелких размеров

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Обладает богатым вокальным репертуаром, а в окрасе преобладает голубой цвет.

 

14. Воробей – жизнерадостная и общительная птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Необыкновенно умная и осторожная птица весом не более 35 г.

 

15. Лесная канарейка - маленькая задорная птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.

 

16. Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Среда обитания - северо-восток Кении и центральная часть Танзании.

 

17. Зимородок обыкновенный - загадочная для человека птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Зимородок обитает в непосредственной близости от источников пресной воды.

 

18. Радужный лорикет - интересный вид попугаев

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.

 

19. Благородные попугаи - умные, добрые птицы

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.

 

20. Золотой фазан - яркий представитель семейства фазановых

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

 

21. Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.

 

22. Обыкновенный свиристель - певчая перелетная птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.

 

23. Снегирь обыкновенный - самая зимняя птица

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.

 

24. Красноплечий черный трупиал - птица семейства трупиаловых

25 ярких фотографий птиц со всего мира

Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса. 

Источник: www.kulturologia.ru

 
 
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Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепным оперением. Кажется, они созданы для того,...
 
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