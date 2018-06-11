|
25 ярких фотографий птиц со всего мира
Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепным оперением. Кажется, они созданы для того, чтобы радовать каждого, кто их видит. Фотографии, собранные в этом обзоре, - прекрасная возможность увидеть в непосредственной близости птиц из разных уголков мира.
1. Розовый фламинго - большая грациозная птица
Окрас перьев вызывает восхищение.
2. Турако Ливингстона - нарядная птица семейства Бананоедов
Яркую окраску перьям придают пигменты турацин и туравердин, которые одновременно встречаются только у этого вида.
3. Павлин - самая красивая птица на Земле
Шикарный хвост с десятками переливающихся пятен, синяя грудь и элегантный хохолок на голове никого не оставят равнодушным.
4. Райская танагра - одна из самых ярких птиц в мире
Второе название этого удивительного существа, обитающего в тропических лесах Колумбии и Бразилии, - "Семицветная птичка".
5. Сова - наиболее древняя птица нашей планеты
Окраска оперения птиц зависит от места их жительства.
6. Утка мандаринка - самая красивая утка на Земле
В брачный период селезень утки мандаринки окрашивается во все цвета радуги.
7. Белый аист - символ доброты и счастья
Необыкновенные птицы отличаются от других красотой и грациозностью.
8. Конюга большая - одна из самых веселых птиц
Необычный клюв красно-оранжевого цвета имеет такой изгиб, что кажется, как будто у птицы веселая улыбка.
9. Синяя птица - символ прекрасной, но недостижимой мечты
Длина тела около 35 сантиметров, оперение темно-фиолетовое с лиловым отливом.
10. Волнистые попугаи - самые популярные и любимые птицы
11. Филины - самые большие представители семейства совиных
Крылья филина длинные и мощные, их размах впечатляет, а у самых крупных экземпляров достигает 1,8 - 1,9 м.
12. Кряква - дикая утка
Обыкновенная кряква - крупная речная утка, ареол распространения Евразия и Северная Америка.
13. Обыкновенная лазоревка - синица мелких размеров
Обладает богатым вокальным репертуаром, а в окрасе преобладает голубой цвет.
14. Воробей – жизнерадостная и общительная птица
Необыкновенно умная и осторожная птица весом не более 35 г.
15. Лесная канарейка - маленькая задорная птица
Очаровательные создания с ярким оперением и удивительным голосом.
16. Масковый неразлучник - самый красивый вид неразлучников
Среда обитания - северо-восток Кении и центральная часть Танзании.
17. Зимородок обыкновенный - загадочная для человека птица
Зимородок обитает в непосредственной близости от источников пресной воды.
18. Радужный лорикет - интересный вид попугаев
Попугайчик, имеющий в своем оперении практически все цвета радуги.
19. Благородные попугаи - умные, добрые птицы
Очень красивые и интеллигентные птицы, с невероятным окрасом и нежнейшим оперением.
20. Золотой фазан - яркий представитель семейства фазановых
Обитает в горных районах центральной части Китая на высоте до 2000 метров над уровнем моря.
21. Гульдова амадина - одна из наиболее ярко окрашенных птиц
Ареал распространения тропические леса и саванны Северной Австралии.
22. Обыкновенный свиристель - певчая перелетная птица
Свиристели очень прожорливые птицы, постоянно находятся в состоянии непрерывного поглощения ягод.
23. Снегирь обыкновенный - самая зимняя птица
Благодаря своей характерной окраске эта птица легко узнаваема.
24. Красноплечий черный трупиал - птица семейства трупиаловых
Птица коренастого телосложения с широкими плечами и крепким, но в то же время изящным острым клювом в форме конуса.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птицы – удивительные обитатели нашей планеты, которые не устают удивлять человека прекрасными голосами и великолепным оперением. Кажется, они созданы для того,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)