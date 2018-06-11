ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сингапуре завершились переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

12.06.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Сингапуре завершились переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

фото: ntv.ru

В Сингапуре лидеры США и Северной Кореи завершили личную встречу и приступили к расширенной программе саммита.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили во вторник встречу в расширенном формате. Она прошла в отеле Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре, пишет ТАСС.

Встреча президентов США и КНДР продолжалась около полутора часов. Теперь лидеры двух государств вместе широким кругом представителей обеих сторон примут участие в рабочем обеде. 

Напомним, на встрече обсуждается отказ КНДР от ядерного оружия, нормализацию американо-северокорейских отношений, а также снятие санкций с Северной Кореи.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сингапуре лидеры США и Северной Кореи завершили личную встречу и приступили к расширенной программе саммита.
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Победителей предлагают убрать 40 рекламных щитов из 125. Все ради "гармонизации оформления"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Ветки
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика