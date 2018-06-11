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В Сингапуре завершились переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
12.06.2018 09:11 — Разное | Ежедневник
фото: ntv.ru
В Сингапуре лидеры США и Северной Кореи завершили личную встречу и приступили к расширенной программе саммита.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили во вторник встречу в расширенном формате. Она прошла в отеле Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре, пишет
Встреча президентов США и КНДР продолжалась около полутора часов. Теперь лидеры двух государств вместе широким кругом представителей обеих сторон примут участие в рабочем обеде.
Напомним, на встрече обсуждается отказ КНДР от ядерного оружия, нормализацию американо-северокорейских отношений, а также снятие санкций с Северной Кореи.
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В Сингапуре лидеры США и Северной Кореи завершили личную встречу и приступили к расширенной программе саммита.
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