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Apple запретила майнинг на iOS-устройствах

12.06.2018 09:16 — Разное | dev.by  
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Производитель «яблочных» устройств объявил о запрете майнинга криптовалют на устройствах под управлением iOS, пишет ArsTechnica.

Apple запретила майнинг на iOS-устройствах

Новое условие появилось в правилах для приложений, находящихся в App Store. Ещё несколько недель назад такой запрет отсутствовал. Одной из причин обновления правил пользования стали опасения Apple, что соответствующие приложения приводят к быстрому расходу батареи устройства.

При этом «под удар» попали и пользователи, которые намеренно устанавливали приложения для майнинга на свои устройства. Кроме этого, правила запрещают предлагать вознаграждение за выполнение задач — таких как скачивание других приложений, публикацию сообщений в соцсетях и другие подобные вещи.

Ранее рекламу криптовалюту запретили такие гиганты, как Facebook, Twitter и Google.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Производитель «яблочных» устройств объявил о запрете майнинга криптовалют на устройствах под управлением iOS, пишет ArsTechnica. Читать далее
 
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