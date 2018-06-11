Apple запретила майнинг на iOS-устройствах

Производитель «яблочных» устройств объявил о запрете майнинга криптовалют на устройствах под управлением iOS, пишет ArsTechnica.





Новое условие появилось в правилах для приложений, находящихся в App Store. Ещё несколько недель назад такой запрет отсутствовал. Одной из причин обновления правил пользования стали опасения Apple, что соответствующие приложения приводят к быстрому расходу батареи устройства.

При этом «под удар» попали и пользователи, которые намеренно устанавливали приложения для майнинга на свои устройства. Кроме этого, правила запрещают предлагать вознаграждение за выполнение задач — таких как скачивание других приложений, публикацию сообщений в соцсетях и другие подобные вещи.

Ранее рекламу криптовалюту запретили такие гиганты, как Facebook, Twitter и Google.