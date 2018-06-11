Молодой и перспективный руководитель Михаил Асютин считает, что работать нужно с полной отдачей





Мы живём в XXI веке, когда всё молниеносно движется вперёд. И молодое поколение — это прежде всего поток сумасшедшей, порою необузданной энергии, новых мыслей, желания познавать неизвестное и брать от жизни только лучшее. Михаил Асютин также принадлежит к числу тех молодых людей, у которых есть стремление работать и воплощать в жизнь свои передовые идеи.

Родился и вырос молодой человек в рабочем посёлке Большевик. Окончив местную среднюю школу, он сразу же определился с будущей профессией — поступил на специальность “техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства” Буда-Кошелёвского государственного аграрно-технического колледжа. А вскоре по распределению попал в Ветковский район — в филиал “Агрофирма имени Лебедева” РУП “Гомельэнерго”.

Адаптироваться на новом месте и справиться с трудностями новоиспечённому мастеру-наладчику сельскохозяйственной техники помогли старшие коллеги. А желание самосовершенствоваться и постоянно пополнять свой багаж знаний позволили Михаилу Асютину поступить в Белорусский государственный аграрно-технический университет. Решение учиться на инженера было принято им взвешенно и осознанно, более того — одобрено и поддержано родителями.

— Мне, наверное, как и многим, было непросто вливаться в рабочую колею после учебной скамьи. Но со временем все опасения развеялись. Считаю, чтобы набраться опыта и повысить свой профессиональный уровень, работать необходимо с полной отдачей, не нужно лениться и искать отговорки, — с уверенностью говорит молодой человек.

Большой творческий потенциал, задатки лидерских качеств, ответственное и скрупулёзное отношение к труду и технике молодого специалиста не остались без внимания руководства сельхозпредприятия. Так, в 2013 году Михаила Асютина назначили на должность главного инженера. В настоящее время он исполняет обязанности директора сельхозпредприятия.

— Когда научишься управлять тремя людьми, потом количество не имеет значения. Однако, какой бы ты пост ни занимал, нужно быть “чистым”, честным и справедливым человеком. И прежде всего — с самим собой: Если ты требовательно относишься к подчинённым — будь добр, такие же требования предъявляй и к себе, всегда доводи начатое дело до конца, — подчёркивает Михаил Сергеевич.

— Михаил Асютин — амбициозный, напористый, я бы сказал, “крепкий” специалист, всегда до последнего отстаивает свою точку зрения, — отмечает начальник сельхозгруппы РУП «Гомельэнерго» Сергей Кравченко.

Работу же свою молодой и перспективный руководитель считает для себя главным делом в жизни и, не задумываясь, готов отдавать ей все силы. Тому подтверждение, например, присвоение парню звания “Лучший инженер 2015 года”.

Возвращаясь домой после насыщенного трудового дня, Михаил точно знает, что будет окружён заботой и теплом любящей жены Марианны и сынишки Кости, без поддержки которых не смог бы достигнуть таких вершин.

Вероника КАЛИНИНА.