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16 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
16 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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16 июня 2018 года
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета
Кравчук Вадим Васильевич.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста
Потапчук Сергей Павлович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района г. Бреста
Ульяницкая Алла Петровна.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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16 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
16 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 16 июня 2018 года С 9.00 до 12.00 «прямую...
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