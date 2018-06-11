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Почти 4 тыс. первокурсников примут вузы Брестской области

12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Почти 4 тыс. первокурсников примут в новом учебном году вузы Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.


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Почти 4 тыс. первокурсников примут вузы Брестской области

Самый большой план набора в Брестском государственном техническом университете - 1355 первокурсников. Студентами-очниками смогут стать 793 абитуриента, из них 424 будут обучаться за счет средств бюджета. В предстоящем учебном году здесь открываются три новые специальности: архитектурный дизайн, электронный маркетинг и экономика электронного бизнеса.

Полесский государственный университет впервые объявил набор по специализациям "финансовая и банковская экономика", "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" (внешнеэкономические связи), "менеджмент" (в сфере международного туризма) и "предпринимательская деятельность в сфере физической культуры, спорта и туризма". Всего вуз готов принять на первый курс 783 человека, в том числе на дневную форму получения образования - 625.

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина планирует набрать на 1 курс 1095 студентов, из них 681 - на дневное обучение. План набора в Барановичский государственный университет составляет 736 первокурсников. В этом году факультет славянских и германских языков вуза возобновляет набор на специальность "немецкий язык, английский язык". План приема - 20 человек.

Как сообщили в Комитете государственного контроля Брестской области, в этом году по сравнению с 2017-м контрольные цифры приема по учреждениям высшего образования региона в целом уменьшены на 734 места, из них 152 - бюджетные. В частности, в БГТУ план набора уменьшен на 254 места, в том числе на 33 бюджетных, БрГУ имени А.С.Пушкина - на 164 (42), ПолесГУ - на 222 (51), БарГУ - на 94 (26). В большей степени сокращение коснулось заочной формы обучения - 458 мест, из них 48 бюджетных. По дневной форме обучения план набора уменьшен на 276 мест, в том числе за счет средств бюджета - на 104. В основном проведена оптимизация специальностей юридического и экономического профиля.

 
 
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Почти 4 тыс. первокурсников примут в новом учебном году вузы Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА. Самый большой план набора в Брестском...
 
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