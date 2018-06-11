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Более 800 литров спиртосодержащей жидкости изъято у жителя Пинска
12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
В гараже у неработающего пинчанина сотрудники милиции обнаружили и изъяли 829 литров спиртосодержащей жидкости. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
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- В ходе оперативных мероприятий в гараже во дворе дома у 34-летнего пинчанина обнаружена и изъята 181 канистра емкостью по 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, 33 литра самогонной браги и 2 самогонных аппарата. Кстати, пинчанин задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.
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В гараже у неработающего пинчанина сотрудники милиции обнаружили и изъяли 829 литров спиртосодержащей жидкости. Официальный представитель УВД Брестского...
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