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Более 800 литров спиртосодержащей жидкости изъято у жителя Пинска

12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В гараже у неработающего пинчанина сотрудники милиции обнаружили и изъяли 829 литров спиртосодержащей жидкости. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

Более 800 литров спиртосодержащей жидкости изъято у жителя Пинска

фото - иллюстрация

- В ходе оперативных мероприятий в гараже во дворе дома у 34-летнего пинчанина обнаружена и изъята 181 канистра емкостью по 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, 33 литра самогонной браги и 2 самогонных аппарата. Кстати, пинчанин задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.  

Сергей Дученко дополнил, что за прошедшую неделю в Брестской области из незаконного оборота изъято 656 литров фальсифицированной алкогольной продукции и 5 самогонных аппаратов. В отношении 4 граждан начат административный процесс.

 
 
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В гараже у неработающего пинчанина сотрудники милиции обнаружили и изъяли 829 литров спиртосодержащей жидкости. Официальный представитель УВД Брестского...
 
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