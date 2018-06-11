В яблоневом саду по дороге в Беловежскую пущу можно бесплатно зарядить мобильный телефон

Зарядить мобильный телефон, отдохнуть на уютной скамеечке под фонарем, прогуляться с друзьями и детьми отныне можно не только в парке райцентра Каменец, но и в старом фруктовом саду агрогородка Видомля Каменецкого района. Здесь открылась «Лаборатория солнца» — рекреационно-обучающая площадка. Ее оборудовали по проекту с подачи Видомлянского сельсовета. Заявка была признана победителем конкурса «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Евросоюзом и реализуется Программой развития ООН.



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Автор фото: Денис ТРОЦЮК

Около 30 тысяч долларов на «Лабораторию солнца» выделил ЕС, активно подключились партнеры — ОАО «Видомлянское» и средняя школа агрогородка, в которой открыт класс по энергосбережению.

В старом саду установили 7 фонарей. Питаются они от солнечных батарей. Напряжение минимальное, потому безопасное. Рядом с парком создана ботаническая секция, где можно любоваться десятками видов растений, кустарников, оценить ландшафтный дизайн.

Парк обещает стать не только местом, где будут отдыхать жители агрогородка, здесь смогут остановиться проезжающие через Видомлю в Беловежскую пущу туристы — сад расположен прямо у дороги, напротив церкви.



Своими впечатлениями поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Жанна Стативко, которая первой зарядила свой мобильный от энергии солнца:



— Открытие «Лаборатории солнца» приурочили ко Дню деревни. Получился настоящий праздник, солнечный и яркий. Замечательно, что это произошло в Год малой родины. Хочу отметить, что Видомлянский сельсовет уже с 2012 года проводит фестиваль «Вёсачка мая — мая чараўніца» для сохранения народных традиций, ради внимания к людям труда, старикам, которые прожили в сельской местности всю свою жизнь. И для того, чтобы напомнить уехавшим в города уроженцам здешних деревень о необходимости проявления внимания к своей малой родине.