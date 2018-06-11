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В яблоневом саду по дороге в Беловежскую пущу можно бесплатно зарядить мобильный телефон
12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
Зарядить мобильный телефон, отдохнуть на уютной скамеечке под фонарем, прогуляться с друзьями и детьми отныне можно не только в парке райцентра Каменец, но и в старом фруктовом саду агрогородка Видомля Каменецкого района. Здесь открылась «Лаборатория солнца» — рекреационно-обучающая площадка. Ее оборудовали по проекту с подачи Видомлянского сельсовета. Заявка была признана победителем конкурса «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Евросоюзом и реализуется Программой развития ООН.
Автор фото: Денис ТРОЦЮК
Около 30 тысяч долларов на «Лабораторию солнца» выделил ЕС, активно подключились партнеры — ОАО «Видомлянское» и средняя школа агрогородка, в которой открыт класс по энергосбережению.
Парк обещает стать не только местом, где будут отдыхать жители агрогородка, здесь смогут остановиться проезжающие через Видомлю в Беловежскую пущу туристы — сад расположен прямо у дороги, напротив церкви.
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Зарядить мобильный телефон, отдохнуть на уютной скамеечке под фонарем, прогуляться с друзьями и детьми отныне можно не только в парке райцентра Каменец, но и в...
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