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В базе "Безопасные дороги Беларуси" появились новые радары

12.06.2018 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В базе "Безопасные дороги Беларуси появились новые радары.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56324.php

В базе "Безопасные дороги Беларуси" появились новые радары

г. Брест, по ул. Радужная д. 79, на ул. Городская, PoliScan FM1.SR, легковые 60 / грузовые 60, поверка до 07.05.2019

Обл.Больница - Тельмы Подъезд к г. Брест от М-1, 1.703 км., На Кобрин, PoliScan FM1, легковые 60 / грузовые 60, поверка до 07.05.2019

г. Кобрин, напротив д. 135 по ул. Дзержинского, оба направления, PoliScan FM1, легковые 60 / грузовые 60; поверка до 07.05.2019

Пярки на На Москву, на Брест М-1 (Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки)), 46.466 км., на Москву, PoliScan FM1, легковые 60 / грузовые 60; поверка до 07.05.2019

Р-6 (Ивацевичи — Пинск — Столин), 60.686 км., оба направления, PoliScan FM1.SR, легковые 60 / грузовые 60 ; поверка до 07.05.2019
Р-6 (Ивацевичи — Пинск — Столин), 62.879 км., оба направления, PoliScan FM1.SR, легковые 60 / грузовые 60; поверка до 07.05.2019

Р-88 (Житковичи — Давид-Городок — граница Украины (Верхний Теребежов)), 84.399 км., оба направления, PoliScan FM1, легковые 60 / грузовые 60; поверка до 07.05.2019
Р-88 (Житковичи — Давид-Городок — граница Украины (Верхний Теребежов)), 54.462 км., оба направления, PoliScan FM1.SR, легковые 40 / грузовые 40; поверка до 07.05.2019

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В базе "Безопасные дороги Беларуси появились новые радары. г. Брест, по ул. Радужная д. 79, на ул. Городская, PoliScan FM1.SR, легковые 60 / грузовые 60, поверка до 07.05.2019 ...
 
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