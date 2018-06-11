|
В Беларуси почти 9,7 тыс. человек обратились к медикам после укусов клещей
12.06.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)