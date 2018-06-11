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В Беларуси почти 9,7 тыс. человек обратились к медикам после укусов клещей

12.06.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
 
 
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Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число...
 
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