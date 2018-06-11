Новое поколение спорт-седана Audi S6 может лишиться мотора V8

Бизнес-седан Audi A6 уже успел сменить поколения, но пока речь идет о гражданских версиях — теперь на очереди «разогретая» версия S6, прототипы которой фактически без камуфляжа были замечены фотошпионами во время ездовых испытаний.





Главная обновка у S6 ожидается под капотом — в угоду экономичности и меньшему уровню выбросов «заряженный» седан сменит нынешнюю четырехлитровую «восьмерку» на 2,9-литровый V6 TFSI, которым оснащается младший RS4. Его отдача составит около 450 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч автомобиль массой более 2 тонн будет тратить порядка 4,5 секунд.





Впрочем, пока это неподтверждённая информация — по другим слухам, «даунсайзинг» S6 все же не грозит и автомобиль останется с восемью цилиндрами: ожидается, что седану Audi могут отрядить дефорсированный с 550 до 500 лошадиных сил вариант битурбо-V8, устанавливается на Porsche Panamera Turbo.

Среди заметных внешне отличий S6 от исходного A6 — более агрессивные на вид бамперы, уменьшенный дорожный просвет, более крупные колеса и квартет выхлопных патрубков. Из доступных для нового S6 опций называются пневмоподвеска, «продвинутая» аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора и полуавтономного вождения.





Ждать нового S6 еще как минимум полгода — премьера может состояться уже в этом году, но продажи начнутся не раньше 2019 года. Вслед за S6 появится еще более мощный вариант RS6, который планируется оснастить гибридной установкой с отдачей 680 сил.