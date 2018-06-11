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Новое поколение спорт-седана Audi S6 может лишиться мотора V8
Главная обновка у S6 ожидается под капотом — в угоду экономичности и меньшему уровню выбросов «заряженный» седан сменит нынешнюю четырехлитровую «восьмерку» на 2,9-литровый V6 TFSI, которым оснащается младший RS4. Его отдача составит около 450 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч автомобиль массой более 2 тонн будет тратить порядка 4,5 секунд.
Впрочем, пока это неподтверждённая информация — по другим слухам, «даунсайзинг» S6 все же не грозит и автомобиль останется с восемью цилиндрами: ожидается, что седану Audi могут отрядить дефорсированный с 550 до 500 лошадиных сил вариант битурбо-V8, устанавливается на Porsche Panamera Turbo.
Среди заметных внешне отличий S6 от исходного A6 — более агрессивные на вид бамперы, уменьшенный дорожный просвет, более крупные колеса и квартет выхлопных патрубков. Из доступных для нового S6 опций называются пневмоподвеска, «продвинутая» аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора и полуавтономного вождения.
Ждать нового S6 еще как минимум полгода — премьера может состояться уже в этом году, но продажи начнутся не раньше 2019 года. Вслед за S6 появится еще более мощный вариант RS6, который планируется оснастить гибридной установкой с отдачей 680 сил.
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Спортивный седан Audi S6 проходит последние доводочные испытания, но пока неясно, какой мотор окажется под капотом. Это может быть 450-сильный V6 или V8 на 500 "лошадок".
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