В Дзержинске насмерть разбился мотоциклист

В Дзержинске мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельная авария произошла 11 июня, в 15.30. Известно, что мотоцикл столкнулся с ГАЗом, когда последний поворачивал налево.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 17.40 умер.