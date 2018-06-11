|
В Дзержинске насмерть разбился мотоциклист
В Дзержинске мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Смертельная авария произошла 11 июня, в 15.30. Известно, что мотоцикл столкнулся с ГАЗом, когда последний поворачивал налево.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 17.40 умер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что мотоцикл столкнулся с ГАЗом, когда последний поворачивал налево.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)