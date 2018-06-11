​Взятые в заложники дети в Орландо найдены мёртвыми

Четверо детей, которых 11 июня взял в заложники мужчина в американском городе Орландо (штат Флорида), найдены мёртвыми, как и сам захватчик.

По данным полиции, умершим детям было от одного года до 11 лет, сообщают информагентства. Двое детей были его, ещё двое – его подруги.

Напомним, накануне на западе Орландо мужчина устроил стрельбу, ранил одного полицейского, после чего забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. На место прибыли сотрудники полиции и пытались вступить с ним переговоры. Однако нападавший покончил с собой.