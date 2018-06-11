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Взятые в заложники дети в Орландо найдены мёртвыми
Четверо детей, которых 11 июня взял в заложники мужчина в американском городе Орландо (штат Флорида), найдены мёртвыми, как и сам захватчик.
По данным полиции, умершим детям было от одного года до 11 лет, сообщают информагентства. Двое детей были его, ещё двое – его подруги.
Напомним, накануне на западе Орландо мужчина устроил стрельбу, ранил одного полицейского, после чего
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По данным полиции, умершим детям было от одного года до 11 лет.
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