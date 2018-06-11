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После чемпионата мира ФИФА обновит систему подсчета рейтинга сборных

12.06.2018 09:47 — Разное | Партизан  
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что новая система подсчета рейтинга международной федерации футбола должна быть внедрена после чемпионата мира в России.

"Мы договорились об изменении калькуляции рейтинга ФИФА, хотим сделать его более логичным. Новая формула должна быть введена после чемпионата мира-2018. Мы думаем, что новая система будет более сбалансированной", — цитирует Инфантино "Р-Спорт"

Отмечается, что группа экспертов разработала формулу, основанную на методе Эло. Эксперты постарались исключить возможность манипуляций с рейтингом и предоставить всем командам равные шансы улучшить свою позицию. Формула основана не на усреднении количества очков, заработанных в каждом матче, а на вычитании или прибавлении их к общему количеству очков, в данном случае будет учитываться каждый матч и соотношение сил соперников. 

ФИФА обещает, что новая формула обеспечит плавный переход от старой схемы. 


 
 
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что новая система подсчета рейтинга международной федерации футбола должна быть внедрена после чемпионата мира в России.
 
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