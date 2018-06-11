После чемпионата мира ФИФА обновит систему подсчета рейтинга сборных

"Р-Спорт" . "Мы договорились об изменении калькуляции рейтинга ФИФА, хотим сделать его более логичным. Новая формула должна быть введена после чемпионата мира-2018. Мы думаем, что новая система будет более сбалансированной", — цитирует Инфантино





Отмечается, что группа экспертов разработала формулу, основанную на методе Эло. Эксперты постарались исключить возможность манипуляций с рейтингом и предоставить всем командам равные шансы улучшить свою позицию. Формула основана не на усреднении количества очков, заработанных в каждом матче, а на вычитании или прибавлении их к общему количеству очков, в данном случае будет учитываться каждый матч и соотношение сил соперников.





ФИФА обещает, что новая формула обеспечит плавный переход от старой схемы.



