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Белорусская лыжница из олимпийской сборной будет выступать за Украину

12.06.2018 09:41 — Разное | Партизан  
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Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила ей перейти в Украину без карантина, пишет "Прессбол".

Кстати, Каминская — единственная уроженка Беларуси в сборной нашей страны по лыжным гонкам на нынешней зимней Олимпиаде. Она родилась в Могилеве.



Кроме Каминской, за Беларусь на Играх-2018 выступали Юлия Тихонова, Полина Сероносава и Анастасия Кириллова — все родились и учились в России.

В Пхёнчхане Каминская была 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км.



 
Теги: Могилев
 
 
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Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.
 
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