Белорусская лыжница из олимпийской сборной будет выступать за Украину

"Прессбол" . Белорусская федерация лыжных гонок разрешила ей перейти в Украину без карантина, пишет





Кстати, Каминская — единственная уроженка Беларуси в сборной нашей страны по лыжным гонкам на нынешней зимней Олимпиаде. Она родилась в Могилеве













Кроме Каминской, за Беларусь на Играх-2018 выступали Юлия Тихонова, Полина Сероносава и Анастасия Кириллова — все родились и учились в России.





В Пхёнчхане Каминская была 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км.



