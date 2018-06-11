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Белорусская лыжница из олимпийской сборной будет выступать за Украину
Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.
Белорусская федерация лыжных гонок разрешила ей перейти в Украину без карантина, пишет
Кстати, Каминская — единственная уроженка Беларуси в сборной нашей страны по лыжным гонкам на нынешней зимней Олимпиаде. Она родилась в Могилеве.
Кроме Каминской, за Беларусь на Играх-2018 выступали Юлия Тихонова, Полина Сероносава и Анастасия Кириллова — все родились и учились в России.
В Пхёнчхане Каминская была 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км.
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Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.
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