ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси запустили оплату бесконтактными браслетами

12.06.2018 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, на АЗС или за проезд в метро.

Пилотный проект реализовал «Приорбанк». Об этом сообщила пресс-служба данного финучреждения.

Первыми новинку испытали сотрудники компании IBA Group. Именно таким инновационным решением банк поздравил IT-компанию с 25-летием. «Пока браслеты в свободную продажу поступать не будут. Но в будущем мы планируем сделать технологию доступной для всех клиентов», – рассказали в «Приорбанке».

Браслет устроен достаточно просто. В него встроен уменьшенный дубликат карты со встроенной антенной (мини-чип MiniTag), обладающий всеми функциями бесконтактных карточек Visa Classic payWave.



При оплате счетов до 20 белорусских рублей операция проходит практически мгновенно – для ее подтверждения не требуется пин-код. В случае крупной покупки платеж надо подтвердить – так же, как и с обычной карточкой.

«Мы рады предложить потребителям в Беларуси новый опыт. Индустрия платежей все больше переходит от пластика к цифровым технологиям», – пояснил региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане Игорь Ковалев.

Браслет можно использовать в путешествиях – устройством можно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом. Гаджет не боится воды и перепадов температур, так что его можно смело брать на пляж, в аквапарк или тренажерный зал.

В качестве бонуса к браслету выдается банковская платежная карточка для совершения операций в устройствах без поддержки бесконтактной оплаты.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, на АЗС или за проезд в метро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое поколение спорт-седана Audi S6 может лишиться мотора V8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Ветки
Заря над Неманам
Свислочская газета
Инфа-Курьер
Прамень
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика