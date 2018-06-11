В Беларуси запустили оплату бесконтактными браслетами

пресс-служба данного финучреждения. Пилотный проект реализовал «Приорбанк». Об этом сообщиладанного финучреждения.





Первыми новинку испытали сотрудники компании IBA Group. Именно таким инновационным решением банк поздравил IT-компанию с 25-летием. «Пока браслеты в свободную продажу поступать не будут. Но в будущем мы планируем сделать технологию доступной для всех клиентов», – рассказали в «Приорбанке».





Браслет устроен достаточно просто. В него встроен уменьшенный дубликат карты со встроенной антенной (мини-чип MiniTag), обладающий всеми функциями бесконтактных карточек Visa Classic payWave.













При оплате счетов до 20 белорусских рублей операция проходит практически мгновенно – для ее подтверждения не требуется пин-код. В случае крупной покупки платеж надо подтвердить – так же, как и с обычной карточкой.





«Мы рады предложить потребителям в Беларуси новый опыт. Индустрия платежей все больше переходит от пластика к цифровым технологиям», – пояснил региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане Игорь Ковалев.





Браслет можно использовать в путешествиях – устройством можно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом. Гаджет не боится воды и перепадов температур, так что его можно смело брать на пляж, в аквапарк или тренажерный зал.





В качестве бонуса к браслету выдается банковская платежная карточка для совершения операций в устройствах без поддержки бесконтактной оплаты.