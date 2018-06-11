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12-метровую "цистерну" с 864 серверами опустили в океан

12.06.2018 09:21 — Разное | Партизан  
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Прокачивание холодных вод, как предполагается, позволит в достаточной степени охлаждать аппаратуру.

В рамках Project Natick компания Microsoft разместила дата-центр в холодных водах у берегов шотландских Оркнейских островов. Об этом сообщает  NewAtlas.

Это уже второй этап проекта: в ходе первой фазы в 2015 году компания на 105 дней погрузила в океан у побережья Калифорнии 3-метровый прототип дата-центра.

Охлаждение, предотвращение перегревания компьютеров - это серьезная проблема в случае с крупными дата-центрами. Microsoft планирует погружать дата-центры глубоко в океан, где прокачивание холодных вод должно в достаточной степени охлаждать аппаратуру. 

В рамках второй фазы, компания намеревается посмотреть, насколько идея практична в плане логистики, экологии и экономической эффективности.

12-метровый дата-центр разместили на глубине примерно 36 мм, он содержит 12 серверных стоек, в общей сложности включающих 864 сервера. Центр подключен с помощью оптоволоконного кабеля и получает энергию в основном от близлежащих Оркнейских островов.

В рамках данной фазы специалисты из Microsoft будут наблюдать за дата-центром в течение следующих 12 месяцев, отслеживая различные показатели – в частности, производительность, энергопотребление, температуру. Центр может до 5 лет работать непрерывно, не нуждаясь в дополнительном обслуживании.

 
 
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Прокачивание холодных вод, как предполагается, позволит в достаточной степени охлаждать аппаратуру.
 
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