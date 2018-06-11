Поступить в университет стало сложнее: в Беларуси увеличились пороги на ЦТ

Белтелерадиокомпании . Об этом сообщили в





Уже завтра в Беларуси пройдет первое ЦТ по беларускому языку.





В этом году на тестирование зарегистрировались более 82 тысяч человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом. Такую тенденцию связывают с тем, что сертификаты 2017 года действительны до сих пор. Самыми популярными предметами для абитуриентов остаются русский язык и математика.





Сергей Касперович, начальник управления Министерства образования Беларуси рассказал: «Министерство образования, РИКЗ, пункты проведения ЦТ готовы в полной мере, задания готовы. Понятно, что будет жребий. Абитуриент, который придет в вуз, случайным образом будет распределен в аудиторию, случайным образом вытянет жребий, попадет на определенное место и в соответствии с этим ему попадется определенный вариант».





Как и в прошлом году, сдать можно 4 экзамена. Последний тест пройдет в Беларуси 2 июля — по всемирной истории. Подробный график ЦТ опубликован на сайте Института контроля знаний.



