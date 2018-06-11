Происшествие случилось ночью 9 июня. Церковь, правда, не сгорела и даже не сильно пострадала. Сообщается, что от зажигательной смеси только немного закоптились стены.





gomel.today , на месте преступления нашли осколки стекла, коробок спичек и тряпки, которые, возможно, использовались в качестве фитиля. По информации, на месте преступления нашли осколки стекла, коробок спичек и тряпки, которые, возможно, использовались в качестве фитиля.





Правоохранители ищут нападавшего. Мотивы его поступка остаются невыясненными.



