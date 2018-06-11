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В Брагине неизвестный бросил "коктейль Молотова" в местную церковь
Неизвестный бросил бутылку с "коктейлем Молотова" в брагинскую церковь святого Николая. К счастью, большого пожара не было, пишет gomel.today.
Происшествие случилось ночью 9 июня. Церковь, правда, не сгорела и даже не сильно пострадала. Сообщается, что от зажигательной смеси только немного закоптились стены.
По информации
Правоохранители ищут нападавшего. Мотивы его поступка остаются невыясненными.
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Неизвестный бросил бутылку с "коктейлем Молотова" в брагинскую церковь святого Николая. К счастью, большого пожара не было, пишет gomel.today.
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