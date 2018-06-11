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На проспекте Победителей предлагают убрать 40 рекламных щитов из 125. Все ради "гармонизации оформления"
Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме, что 40 конструкций наружной рекламы на проспекте Победителей в Минске планируется убрать.
Это мера в рамках концепции оформления проспекта, пишут
– Еще 36 конструкций предлагается модернизировать, 14 заменить, – добавил П. Лучинович.
В разработке концепции оформления пр. Победителей участвовал Минский городской институт благоустройства и городского дизайна.
Фото Минскреклама
Также разработаны предложения по оформлению Привокзальной площади и прилегающих улиц Кирова, Ленинградской. Есть идея установить новый надкрышник на здании железнодорожной гостиницы, выделить место для рекламы на здании одного из факультетов БГУ, установить большую светодиодную панель между старым и новым зданиями железнодорожного вокзала. Кроме того, предложены варианты оформления вывесок объектов торговли на прилегающих к площади улицах.
Напомним, что сфера наружной рекламы в Минске является "самой многострадальной". В начале этого года были отменены, во многом благодаря работе АРО, длительные согласования сюжетов наружки. Но демонтаж конструкций остается вторым болезненным вопросом. Члены АРО, в том числе через marketing.by, неоднократно сообщали, что обеспокоены идеей о существенном сокращении объектов наружной рекламы в Минске, которая подается под предлогом «слишком много и надо снести половину».
Так, в обращении АРО от декабря 2016 года отмечается, что "в Минске никогда не было много наружной рекламы, даже в сравнении с признанными ЮНЕСКО (и иными международными организациями) сокровищами архитектурной застройки городами Европы" и "уровень её развития в РБ никогда не достигал и 10-15%-ной степени сравнения с европейскими городами".
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На проспекте Победителей предлагают убрать 40 рекламных щитов из 125. Все ради "гармонизации оформления"
Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме, что 40 конструкций наружной рекламы...
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