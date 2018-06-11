Минск-Новости . Это мера в рамках концепции оформления проспекта, пишут





– Еще 36 конструкций предлагается модернизировать, 14 заменить, – добавил П. Лучинович.





В разработке концепции оформления пр. Победителей участвовал Минский городской институт благоустройства и городского дизайна.









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Также разработаны предложения по оформлению Привокзальной площади и прилегающих улиц Кирова, Ленинградской. Есть идея установить новый надкрышник на здании железнодорожной гостиницы, выделить место для рекламы на здании одного из факультетов БГУ, установить большую светодиодную панель между старым и новым зданиями железнодорожного вокзала. Кроме того, предложены варианты оформления вывесок объектов торговли на прилегающих к площади улицах.





Напомним, что сфера наружной рекламы в Минске является "самой многострадальной". В начале этого года были отменены, во многом благодаря работе АРО, длительные согласования сюжетов наружки. Но демонтаж конструкций остается вторым болезненным вопросом. Члены АРО, в том числе через marketing.by, неоднократно сообщали, что обеспокоены идеей о существенном сокращении объектов наружной рекламы в Минске, которая подается под предлогом «слишком много и надо снести половину».





Так, в обращении АРО от декабря 2016 года отмечается, что "в Минске никогда не было много наружной рекламы, даже в сравнении с признанными ЮНЕСКО (и иными международными организациями) сокровищами архитектурной застройки городами Европы" и "уровень её развития в РБ никогда не достигал и 10-15%-ной степени сравнения с европейскими городами".