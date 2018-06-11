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Беларусь и Эквадор больше всего выиграли от российских контрсанкций

12.06.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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Беларусь лидирует в списке стран, выигравших от введения российских контрсанкций в отношении ЕС и США.

Это один из выводов, к которым пришли исследователи ЦЭФИР (Центра экономических и финансовых исследований и разработок, Москва) в исследовании «Оценка влияния российских антисанкций на благосостояние», которое было представлено в Минске на Конференции сети исследовательских институтов FREE Network, частью которой является Центр экономических исследований BEROC. Презентация исследования прошла за несколько дней до подписания Владимиром Путиным закона об антисанкциях, который расширяет возможности их введения.

Неэффективность внутренних производителей легла на плечи потребителей

Как рассказала в интервью Thinktanks.by директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР, профессор Наталья Волчкова, «мы оценивали контрсанкции с точки зрения последствий для российской экономики. Одним из главных последствий было повышение цен на внутреннем российском рынке».

Исследователи ЦЭФИР делали расчеты по 13 товарным группам из тех, что подпали под действие антисанкций после их введения в 2013 году.  «В 2016 году расходы каждого российского гражданина в результате введения антисанкций увеличились. Размер ежегодной платы за контрсанкции составляет 2000 рублей на человека», - рассказала Наталья Волчкова.

Вызванный контрсанкциями рост цен привел как к снижению потребления, так и к росту внутреннего выпуска. «Некоторые внутренние российские производители оказались в выигрыше, поскольку более высокая цена стала распространяться и на их выпуск. При этом расчеты показывают, что в системе есть определенные потери: в результате введения саннкций потребители платят больше, чем получают производители. При высоких ценах неэффективность производителей ложится на плечи потребителей», - рассказала Наталья Волчкова.

Всего в пользу российских производителей было перераспределено 1260 рублей из тех 2000 рублей в год, которые переплачивает каждый россиянин.

Белорусские производители в разы увеличили долю на рынке импортного сыра

Выигрыш от контрсанкций также получили импортеры, которые не попали под их действие. В целом им достались 520 рублей, переплаченных каждым российским потребителем. Значительную часть из них, 38%, получили белорусские производители. В целом, согласно результатам исследования, выигрыш белорусских экспортеров составил 75 млрд. рублей. На втором месте среди стран, которые выиграли от контрсанкций, находится Эквадор, который значительно увеличил доходы от экспорта бананов.

Белорусским производителям удалось не только увеличить доходы от экспорта в Россию, но и получить почти эксклюзивное положение в некоторых товарных нишах. Ярким примером является ситуация с поставками сыра. «В 2013 году доля белорусского сыра в общем объеме импорта сыров составляла около 20%. До введения контрсанкций на этом рынке было немало европейских игроков, в том числе из Литвы, Германии и других стран. После введения контрсанкций Беларусь получила преимущество в этой нише. В 2016 году ее доля достигла почти 80% в общем объеме импортного сыра на российском рынке», - рассказала Наталья Волчкова.

Деньги российских потребителей перераспределили иностранцам

По мнению Натальи Волчковой, с точки зрения интересов России антисанкции невыгодны. «Это политическое импортозамещение, за которое платит российский потребитель. Мы могли бы ограничить импорт из ЕС и США, подняв тарифы. Это также привело бы к росту цен, но в этом случае деньги получило бы государство и могло бы найти им применение. Однако получилось, что деньги российских потребителей перераспредилили иностранцам. Идея за счет российских потребителей поддержать иностранные компании или переплачивать внутренним производителям не является удачной», - считает профессор.

Хотя сегодня речь о возможности отмены контрсанкций не ведется, рано или поздно это может случиться. В такой ситуации белорусские экспортеры рискуют столкнуться с серьезными проблемами. «Если Россия откажется от контрсанкций, белорусские производители рискуют потерять рынок. Чтобы этого не произошло, им нужно учиться производить более дешевые товары и повышать конкурентоспособность – при таких условиях им удастся сохранить нишу на рынке, хотя так или иначе придется подвинуться», - считает Наталья Волчкова.


 
Теги: Минск
 
 
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