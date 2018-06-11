Белорусский стартап выиграл $31 тысячу в конкурсе от Visa

Tap2Pay приняли участие в российском конкурсе Visa’s Everywhere Initiative, участникам которого предлагали реализовать одну из четырёх задач по внедрению современных технологий в платёжные операции. Белорусы разделили второе место с проектами Beelme и The waay, а победителем стал стартап Briskly.





«При традиционных способах онлайн-оплаты приходится постоянно вводить «капчи», 3D Secure и прочее, что отнимает у пользователя время. Наш сервис позволяет все эти этапы пройти один раз — и в последующем совершать покупки онлайн с помощью одного нажатия на кнопку», — говорит основатель стартапа Евгений Пальчевский.





Компания белорусов участвовала в конкурсе в категории «Электронная коммерция», поскольку решение компании «создает идеальный покупательский опыт и помогает принимать платежи в два клика в мессенджерах, социальных сетях, либо на сайте продавца». Кроме денежного приза стартап получил возможность сотрудничать с компанией Visa и её партнерами, а также с банками, представители которых присутствовали на финале конкурса.





Tap2Pay.me не требует инсталляции на мобильный телефон или компьютер, поскольку интегрируется с чат-ботами, мессенджерами (Facebook Messenger, Viber, Telegram) и сторонними сервисами. Для совершения оплаты достаточно один раз привязать карточку к своему ID и использовать её в последующих платежах.





Ранее платёжный сервис Tap2Pay.me становился победителем стартап-конкурса «Best Startup», форума «ТИБО-2017», удостаивался наград в национальных конкурсах и стал участником совместного проекта dev.by и нью-йоркского коммуникационного агентства Storifier «PRивет, Америка!».