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Белорусский стартап выиграл $31 тысячу в конкурсе от Visa

12.06.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Разработанный в Беларуси платёжный сервис Tap2Pay получил очередную награду. На этот раз предпринимателям покорился финтех-конкурс от Visa: белорусы заняли второе место и получили $31 тысячу, сообщили dev.by в компании.

Tap2Pay приняли участие в российском конкурсе Visa’s Everywhere Initiative, участникам которого предлагали реализовать одну из четырёх задач по внедрению современных технологий в платёжные операции. Белорусы разделили второе место с проектами Beelme и The waay, а победителем стал стартап Briskly.

«При традиционных способах онлайн-оплаты приходится постоянно вводить «капчи», 3D Secure и прочее, что отнимает у пользователя время. Наш сервис позволяет все эти этапы пройти один раз — и в последующем совершать покупки онлайн с помощью одного нажатия на кнопку», — говорит основатель стартапа Евгений Пальчевский.

Компания белорусов участвовала в конкурсе в категории «Электронная коммерция», поскольку решение компании «создает идеальный покупательский опыт и помогает принимать платежи в два клика в мессенджерах, социальных сетях, либо на сайте продавца». Кроме денежного приза стартап получил возможность сотрудничать с компанией Visa и её партнерами, а также с банками, представители которых присутствовали на финале конкурса.

Tap2Pay.me не требует инсталляции на мобильный телефон или компьютер, поскольку интегрируется с чат-ботами, мессенджерами (Facebook Messenger, Viber, Telegram) и сторонними сервисами. Для совершения оплаты достаточно один раз привязать карточку к своему ID и использовать её в последующих платежах.   

Ранее платёжный сервис Tap2Pay.me становился победителем стартап-конкурса «Best Startup», форума «ТИБО-2017», удостаивался наград в национальных конкурсах и стал участником совместного проекта dev.by и нью-йоркского коммуникационного агентства Storifier «PRивет, Америка!».
 
 
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Разработанный в Беларуси платёжный сервис Tap2Pay получил очередную награду. На этот раз предпринимателям покорился финтех-конкурс от Visa: белорусы заняли второе...
 
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