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Известный могилевский режиссер призвал «реально показать, сколько мы получаем»

12.06.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Режиссер первого на белорусской сцене спектакля по книге Алексиевич Владимир Петрович предложил устроить флешмоб #popyatsot.

Известный могилевский режиссер призвал «реально показать, сколько мы получаем»
Артист и режиссер Могилевского областного драмтеатра Владимир Петрович возмутился своей зарплатой. В опубликованном им расчетном листе видна сумма в 322 рубля или $161, пишет mspring.online

«Флешмоб #popyatsot. Предлагаю реально показать сколько мы получаем, и пусть ответят, где тиражируемая СМИ средняя заработная плата в 921 руб РБ? Для не тутэйших: 322 руб. или 161$», — написал Петрович в своем Instagram.



Владимир Петрович — один из наиболее заметных режиссёров в театральной среде Беларуси. Он стал первым, кто поставил спектакль по произведению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

Благодаря ему на сцене Могилевского облдрамтеатра впервые за долгое время появился спектакль на белорусском языке «Таямніца старой ратушы».

Всего на сцене Петрович сыграл около сотни ролей,  а как режиссер поставил более пятнадцати спектаклей.

 
 
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Режиссер первого на белорусской сцене спектакля по книге Алексиевич Владимир Петрович предложил устроить флешмоб #popyatsot.
 
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