Исследование: Кокаин все активнее проникает в Европу

В отчете обращается внимание на "тревожные признаки увеличения уровня производства наркотиков все ближее к европейским потребительским рынкам". Этому способствуют технологичесткие достижения по их производству, а также возможность реализации наркотиков через веб-сайты. На рынки европейских стран также оказывает влияние увеличение производства кокаина в Южной Америке, отмечают международные эксперты.





В отчете обращается внимание на новые препараты - синтетические каннабиноиды, которые начинают использоваться маргинальными группами в некоторых странах, например, в Турции, где их использованием может быть обусловлено увеличение смертности от наркотиков. Специалисты говорят о сложности определения использования и выявления синтетических каннабиноидов.





В отчете центра отмечается европейская тенденция роста потребления кокаина, о чем свидетельствуют участившиеся случаи его конфискации. В 2016 году году в ЕС было заявлено приблизительно о 98 тыс. случаев конфискации кокаина, было конфисковано 70,9 тонны. В 2015 году - 89 тыс. случаев конфискации этого наркотика.





О повышении потребления этого наркотика свидетельствует и новейшее исследование остатков наркотиков в коммунальных отходах городов. Выяснилось, что в 2015–2017 годах в 26 городах из 31 выросли остатки кокаина. За последние 12 месяцев кокаин потребляли 2,3 млн молодых европейцев в возрасте 15–34 лет, или 3,5 млн взрослых разного возраста.





Так, например, согласно опросам, в Литве кокаин хотя бы раз в жизни употребляли 0,7% населения в возрасте 15–64 лет. Один раз в жизни кокаин пробовали 2% подростков в возрасте 15–16 лет.





О Беларуси непосредственно в отчете не говорится. Европейский центр мониторинга за наркотиками и наркоманией располагает информацией о белорусских потребителях наркотиков в ограниченном объеме и специально в данном отчете ее не изучала.





Как говорится на сайте организации, в Беларуси проблема употребления наркотиков чаще всего включает инъекцию опиатов или, в меньшей степени, амфетаминов и других психоактивных веществ. Использование кокаина пока незначительно и не влияет на общую картину проблемного употребления наркотиков в Беларуси.