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В швейцарском Вале проголосовали против проведения у них Олимпиады-2026

12.06.2018 08:51 — Разное | Партизан  
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Жители кантона Вале на юге Швейцарии на референдуме высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает местная телекомпания RTS.

Явка на плебисците составила 62,6%. Результаты подсчета голосов показали, что 53,98% участников референдума отрицательно отнеслись к идее выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в Сьоне. По мнению проголосовавших, затраты на проведение соревнований слишком большие, даже несмотря на то, что большую часть финансирования Олимпиады готово взять на себя федеральное правительство страны.

В самом Сьоне, где швейцарские власти также провели опрос населения, против Олимпийских игр высказались более 60%. Не хотели бы принимать у себя международные спортивные соревнования и большинство граждан в Мартиньи, Сьер, Саксон, Сен-Морис, Савиз, Ветро, Фисп и Бриг, а также жители общины Церматт, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Швейцарии.

За Олимпийские игры проголосовали в горных коммунах: например, в Кран-Монтане одобрили идею 57% участников, в Гоме — 62%, в Фише — 70%, в Эволене — 65%.

Министр финансов Швейцарии Уэли Маурер заверил, что в течение следующих 20 лет правительство страны не будет ставить вопрос о проведении зимней Олимпиады. «Люди решили, мы должны принять это. Миллиард останется у нас в кошельке для выполнения других обязательств», — заявил он.

Проект зимних Олимпийских игр 2026 года в Швейцарии предполагал проведение соревнований сразу в четырех кантонах страны. Большую часть мероприятий хотели провести в Вале, именно поэтому ключевое значение для проекта представляет мнение жителей этого региона.


В начале апреля МОК опубликовал список из семи Национальных олимпийских комитетов, которые подтвердили свое намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Параолимпийские игры 2026 года. Помимо Швейцарии кандидатами стали Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Турция (Эрзурум), Италия (Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин). Однако позже стало известно о том, что Япония хочет отменить свою заявку и перенести ее на 2030 год.

 
 
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Жители кантона Вале на юге Швейцарии на референдуме высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает местная телекомпания RTS.
 
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