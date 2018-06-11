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Европарламент готовится к бойкоту чемпионата мира по футболу в России
Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом в
— Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня, — написал журналист.
Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили власти Великобритании. Лондон понизил уровень делегации на мундиале из-за обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.
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