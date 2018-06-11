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Трамп показал Ким Чен Ыну свой лимузин

12.06.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в ходе прогулки с лидером КНДР Ким Чен Ыном показал ему свой президентский лимузин. Об этом сообщает Associated Press.


Во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит саммит США — Северная Корея. Лидеры стран уже провели встречу и подписали совместный документ по итогам саммита.

По данным агентства, сотрудники Секретной службы США открыли дверь президентского лимузина, известного как The Beast («Зверь»), после чего Трамп показал Ким Чен Ыну салон автомобиля.


Журналисты не смогли расслышать, о чем говорили лидеры США и КНДР, однако отмечается, что северокорейский лидер «улыбался».

 
 
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Во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит саммит США - Северная Корея. Лидеры стран уже провели встречу.
 
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