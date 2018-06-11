|
Трамп показал Ким Чен Ыну свой лимузин
Президент США Дональд
Во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит саммит США — Северная Корея. Лидеры стран уже
По данным агентства, сотрудники Секретной службы США открыли дверь президентского лимузина, известного как The Beast («Зверь»), после чего Трамп показал Ким Чен Ыну салон автомобиля.
Журналисты не смогли расслышать, о чем говорили лидеры США и КНДР, однако отмечается, что северокорейский лидер «улыбался».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит саммит США - Северная Корея. Лидеры стран уже провели встречу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)