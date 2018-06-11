Как участникам закупок защитить свои права — 9 советов



Фото с сайта insidethegames.biz

Распространено мнение, что если процедура закупки проведена с нарушениями, отстоять свои права практически невозможно. Адвокаты REVERA Анастасия Павлюченко и Александр Мелешкевич подготовили несколько практических советов, которые помогут этой ситуации избежать. Они будут полезны участникам закупок из Беларуси, а также других стран — в том числе, государств ЕАЭС.

— Вот несколько рекомендаций, которые помогут компаниям защитить свои права, если процедура закупки была проведена с нарушением.

Анастасия Павлюченко

Руководитель субпрактики административно-правовой защиты бизнеса REVERA Александр Мелешкевич

Адвокат REVERA

1. Определить вид закупок.

Всего есть три основных вида процедур закупок, каждый из которых регулируется по-своему и обжалуется разными способами:

Государственные закупки (за счет бюджетных средств). Их результаты обжалуются в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и/или суд

Закупки за счет собственных средств «государственных» организаций. То есть компаний, у которых 25% акций/долей в уставном фонде принадлежат государству или организациям, имущество которых принадлежит государству. Их результаты обжалуются заказчику и/или суд

Закупки в строительстве. Их результаты обжалуются организатору и/или в Межведомственную комиссию по проведению процедур закупок при строительстве и/или в суд.

Информацию о виде закупок можно посмотреть в конкурсной документации, как и информацию о:

Заказчике и организаторе торгов

Виде процедуры закупки

Предмете закупки

Условиях поставки товара или выполнения работы, оказания услуги

Требованиях к участникам и перечню предоставляемых документов

Требованиях к предмету закупки, ее участникам, порядке предоставления предложений

Условиях проведения торгов и порядке выбора победителя

2. Проверить, законны ли требования конкурсной документации.

Требования конкурсной документации могут изначально быть сформированы таким образом, что будут невыполнимы для некоторых участников.

Есть безусловные основания, когда компанию могут не допустить к участию в закупке. Для примера — вот некоторые, которые относятся к закупке за счет собственных средств:

Компания включена в реестр лиц, временно не допускаемых к закупкам

Компания включена в реестр «лжепредпринимателей»

Компания не является производителем или официальным торговым представителем, при этом в этой же закупке участвует производитель/официальный торговый представитель — при условии, что цена предложения последнего равна или ниже цены предложений других участников

С другой стороны в конкурсную документацию включаются требования для подтверждения квалификационных данных участников, а законодательство, как правило, не устанавливает перечня документов, которыми они подтверждаются.



Фото с сайта scaerussia.ru

Что делать, если какое-либо из требований конкурсной документации вас настораживает? Проверьте, соответствует ли оно законодательству. Если нет, возможно, таким требованием ваше право на участие в торгах ограничивается.

Например, законно требовать от участника торгов, чтобы он подтвердил свой опыт оказания определенного вида услуг, например — по заправке картриджей принтеров. При этом незаконно ограничивать такой опыт определенной группой организаций — например, когда участник должен подтвердить подобный опыт оказания услуг государственным учреждениям образования. В данном случае участник торгов должен подтвердить свой опыт оказания услуги, а не опыт работы с определенными учреждениями.

3. Предупредить организатора о нарушениях законодательства.

Если вы считаете, что требование конкурсной документации незаконно, и вы не можете его выполнить, предупредите об этом организатора до окончания срока принятия предложений. Это может решить проблему на стадии подачи и рассмотрения предложений, и вы избежите необходимости обжаловать результаты процедуры закупки.

4. Обратиться за разъяснениями конкурсной документации.

Не стоит додумывать за организатора, каким требованиям на самом деле должен соответствовать предмет закупки. Эти требования не всегда могут быть указаны конкретно, встречаются неточные формулировки («и иные документы» и т.д.). Также некорректно могут быть сформулированы технические требования.

Если вы обнаружили неточность, следует обращаться с запросом к конкурсной комиссии, так как из-за вашей неверной гипотезы ваше предложение могут отклонить.

5. Внимательно заполнить информацию о том, что соответствуете требованиям конкурсной документации.

К участию в закупке могут не допустить, даже когда предложение соответствует требованиям, но участник сообщил об этом в форме, не соответствующей конкурсной документации. Например, предмет закупки — ноутбук с матовым экраном диагональю 15,6 дюйма, с матрицей, выполненной по технологии IPS, разрешением 1920 на 1080 пикселей. Если не указать в документе о соответствии техническим требованиям одну деталь — что матрица ноутбука выполнена по технологии IPS, — это может стать поводом для отклонения конкурсного предложения.

6. Подать конкурсное предложение, даже если конкурсная документация содержит незаконное и не выполнимое для вас требование.

Если вы готовы отстаивать свои права, подавайте предложение. Дело в том, что с иском в суд может обратиться только заинтересованное лицо, а это участник закупки или тот, кто не был допущен к участию, но подал свое предложение.

Если предложение для участия в закупке не подать, вам могут отказать в иске в суд, так как вы не являетесь таким заинтересованным лицом.

7. Не тянуть с обжалованием.

Если вы убеждены, что ваше предложение не допущено или отклонено незаконно, или победитель выбран с нарушениями, оперативно обжалуйте процедуру закупки. Для этого есть как минимум два варианта — обжаловать ее заказчику/организатору торгов и в суд. При обжаловании государственной закупки есть дополнительная возможность обжалования в Министерстве антимонопольного регулирования (МАРТ).



Фото с сайта http://picbear.online

Для подачи жалобы заказчику/организатору торгов или в МАРТ установлены непродолжительные сроки, которые легко пропустить. Срок обжалования в суд специально не ограничен и по общему правилу составляет 3 года.

С другой стороны, если вы подадите иск, например, через полгода после подведения результатов закупки, договор с победителем закупки к тому моменту будет заключен и, весьма вероятно, исполнен. А в этом случае исполнить решение суда будет затруднительно или даже невозможно.

8. Одновременно с процедурой закупки оспорить и договор.

Если досудебное обжалование (например, в МАРТ) не привело к отмене результатов закупки, то в процессе судебного разбирательства договор между заказчиком и победителем закупки может быть заключен.

В таком случае, чтобы добиться результата, в иске нужно оспаривать не только результаты закупки, но и заявлять дополнительное требование — о признании недействительным договора, заключенного по результатам закупки. Так, в соответствии с законодательством, признание закупки недействительной влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим процедуру закупки.

9. При судебном обжаловании просить запретить сторонам исполнять договор.

Судебный процесс может занять не один месяц, особенно когда суд направляет запросы в государственные органы, в т.ч. иностранных государств.

Если договор, заключенный в результате закупки, будет исполнен, удовлетворение иска будет лишено смысла. Чтобы избежать этого, рекомендуем вместе с иском подавать в суд ходатайство о применении мер обеспечения иска — запрете исполнения обжалуемого договора. Суд вправе запретить сторонам договора его исполнение, если такое исполнение затруднит или сделает невозможным исполнение решения суда.