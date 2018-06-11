Военный вертолёт разбился в Болгарии: погибли пилот и его помощник

Вертолёт Ми-17 потерпел крушение на военной базе в Болгарии недалеко от Пловдива. Он упал с высоты 30 метров.

На борту находились три человека. Пилот и его помощник в результате скончались, а бортинженер был доставлен в больницу с травмами.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что, вероятнее всего, к трагедии привела техническая поломка, а не ошибка пилота. По словам чиновника, экипаж не успел сообщить о проблемах на землю, поскольку вертолёт находился слишком низко.