|
Неизвестные взломали страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook
Фото из архива
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные взломали страницу Следственного комитета в Facebook, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано - не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа", - проинформировали в СК.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные взломали страницу Следственного комитета в Facebook, сообщили БЕЛТА в ведомстве. "Наша страница в Facebook была взломана сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)