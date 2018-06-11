Неизвестные взломали страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные взломали страницу Следственного комитета в Facebook, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано - не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа", - проинформировали в СК.-0-