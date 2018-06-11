Для ИП и адвокатов подготовили изменения: в случае смерти их долги в ФСЗН признают погашенными

В Беларуси подготовили президентский указ, по которому неуплаченные взносы в ФСЗН умершими ИП, нотариусами, адвокатами будут считаться погашенными. Прописать эти нюансы в указе намерены «для единообразного применения законодательства», пояснили в ФСЗН.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предлагаемые изменения также затронут физлиц, которые добровольно уплачивали страховые взносы.

— В целях единообразного применения законодательства в настоящее время подготовлен проект указа президента Республики Беларусь, предусматривающий, в частности, норму, в соответствии с которой в случае смерти индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, а также физического лица, изъявившего желание уплачивать обязательные страховые взносы, не исполненные им обязательства по платежам в бюджет фонда считаются погашенными", — уточнили в ФСЗН.

Дело в том, что на практике возникали спорные ситуации — взимать ли с родственников умерших ИП, нотариусов, адвокатов могли взимать неуплаченные страховые взносы в случае их вступления в права наследования и наличия наследственного имущества.

По президентскому указу № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» неуплаченные взносы в ФСЗН умершими ИП, нотариусами, адвокатами и сейчас считаются погашенными.

Однако по другому президентскому указу — № 329 «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания» — говорится, что задолженность по обязательным платежам организаций, физлиц, ИП по налогам, сборам, отчислениям в государственные целевые бюджетные фонды, арендной плате за земельные участки, которые в госсобственности, обязательным страховым взносам и другим платежам признается безнадежным долгом и списывается в случае смерти или объявления судом умершим физлица — в части задолженности по обязательным платежам, не погашенной по причине недостаточности или отсутствия наследственного имущества, в размере, превышающем стоимость наследственного имущества, либо в случае признания наследственного имущества выморочным.

Поэтому ФСЗН также предлагает внести изменения в президентский указ № 329 «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания».

Напомним, в Беларуси разработали изменения по уплате страховых взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами в Фонд социальной защиты населения. Так, предлагается сделать взносы по отработанному времени. Кроме того, планируется решить проблему со страховыми отчислениями самозанятых. Соответствующие изменения содержатся в разработанном проекте президентского указа по изменению порядка уплаты взносов в бюджет фонда индивидуальными предпринимателями, а также самозанятыми.