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Беларусь направила Украине гуманитарную помощь
Несколько машин с гуманитарным грузом на сумму около 80 тысяч долларов отправились в Украину.
Он включает в себя продукты питания (мясные консервы, рапсовое масло, сахар, дрожжи, гречневую крупу, пшеничную муку, макаронные изделия), ученическую мебель, шкафы для документов и холодильники.
Сопровождение грузовых машин обеспечивает МЧС.
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Несколько машин с гуманитарным грузом на сумму около 80 тысяч долларов отправились в Украину.
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