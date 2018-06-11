Беларусь направила Украине гуманитарную помощь

Несколько машин с гуманитарным грузом на сумму около 80 тысяч долларов отправились в Украину.

Он включает в себя продукты питания (мясные консервы, рапсовое масло, сахар, дрожжи, гречневую крупу, пшеничную муку, макаронные изделия), ученическую мебель, шкафы для документов и холодильники.

Сопровождение грузовых машин обеспечивает МЧС.





