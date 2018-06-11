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Белорусских топ-чиновников будут учить экономике в учебных заведениях Китая
12.06.2018 09:59 — Разное | Ежедневник
фото: РИА Новости
Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ.
В учебных заведениях Китайской Народной Республики обучение пройдут чиновники уровня заместителя министра и выше, сообщает
Первая поездка намечается в августе. По мнению Владимира Зиновского, ознакомление с опытом Китая в сферах государственного строительства, экономики позволит развиваться более быстрыми темпами и Беларуси.
Тема обучения специалистов, обмена опытом в сфере образования представляет взаимный интерес для двух стран.
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Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ.
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