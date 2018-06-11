В Беларуси началось централизованное тестирование

Испытание по белорусскому языку проходит 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов.

В 2017 году ЦТ по белорусскому языку проходило на 3600 абитуриентов больше, передает БЕЛТА .

В прошлом году количество поступающих в вузы было больше на 9800 человек. Эта ситуация связана с тем, что с нынешнего года выпускники прошлых лет могут предоставлять сертификаты о прохождении испытаний за прошлый год.

Почти 50% абитуриентов планирует сдавать ТЦ по 4 предметам вместо 3-х, необходимых для зачисления в вузы.

Тестирование по белорусскому языку начинается в 11:00. Сдающие экзамен должны приходить с пропуском, выданным при регистрации, паспорт и ручку.

ЦТ продолжится 14 июня, это будет экзамен по русскому языку.

Напомним, в этом году минимальный порог для поступление повышен. При сдаче экзамена по математике, физике, химии и биологии необходимо набрать минимум 20, гна уманитарных предметах – на 25 баллов.